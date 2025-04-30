不讓綠色恐怖肆無忌憚　藍籲知情者出面揭露

新北市議員陳偉杰、蔡淑君、白珮茹、宋雨蓁、戴湘儀、呂家愷等人，日前組團參訪台中市。（新北市議員陳偉杰提供 資料照） 中評社台北4月30日電／針對近期全台罷免中國國民黨“立委”行動如火如荼展開，國民黨籍的新北市議員組成“新藍圖連線”今日召開記者會，質疑民進黨主席賴清德下達“軍令狀”，要求罷免35位藍委，並指控部分罷免行動涉及違法買收連署書、偽造簽名等行為，呼籲吹哨者挺身而出揭露不法。



“新藍圖連線”召集人、議員陳偉杰表示，司法辦藍不辦綠的偏頗行徑，已成為社會共同唾棄的現實，在這樣的環境下，恐怕會讓不少綠營人士勇於鋌而走險，尤其是社會多數民意均反對無差別罷免的狀況下，民進黨現任黨公職民代要如何“協助？”罷藍團體已向賴清德主席討好表忠，讓人細思極恐；為了要讓檯面下的惡意操作能有機會在陽光下攤開檢驗，期待能有知情人士勇敢站出來。



策略長、議員江怡臻指出，“新藍圖連線”團隊有專業的律師擔任法律顧問，將以最高標準檢視吹哨者所提供的資料是否屬實，若有民進黨現任黨公職的民代涉及違法，就會向社會大眾公布並提供事證給國民黨中央黨部及檢調；由於綠營議員被要求得票數三成作為連署責任額，已經讓不少樁腳和支持者焦頭爛額，呼籲有意違法衝罷藍連署的人能懸崖勒馬。



公關長、議員呂家愷說，賴清德主席下過的軍令狀，總是讓黨內人士霧裡看花，例如要求過全體綠委全程參與黨團會議，“立法院”會、程序委員會、八大常設委員會都要全勤，服從黨團指揮，請問民進黨“立委”做到了嗎？現在又下軍令罷免所有藍委，卻馬上有人出來緩頰、幫改口，原來民團只是民進黨的遮羞布嗎？希望賴清德要有“中華民國總統”的高度，而不是政黨主席身分來清算其他政黨。



副執行長、議員戴湘儀強調，在府院黨檢無所不用其極的操作下，罷藍連署的進展有限，“明明很多綠營支持者也不願意連署罷免藍委，卻被民進黨現任黨公職民代情勒”，顯示洪孟楷、葉元之、羅明才、林德福、張智倫和廖先翔委員服務不分藍綠、專業問政經得起考驗；“新藍圖連線”也一定會全力以赴，守護每一位新北市的國民黨籍“立委”。