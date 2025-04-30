吳田玉：5年後美晶片產能最多只佔全球2成

日月光半導體執行長吳田玉。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月30日電（記者 鄭羿菲）針對台半導體產業赴美投資，哈德遜研究所前總裁韋恩斯坦（Kenneth R. Weinstein）30日表示，美國的隱憂是台海衝突會影響到晶片製造的產能，全世界都有相同的擔憂。日月光半導體執行長吳田玉則說，即便現在的計劃全力運行，5年後美國的半導體產能最多只佔全球20%，若台灣出事，依然會帶來80%晶片產能衝擊的風險。



美國總統特朗普上任百日，台大社會科學院、胡佛東亞民主中心30日共同舉辦“特朗普上任百日，從華府看印太戰略”座談會，保守派智庫哈德遜研究所前總裁韋恩斯坦（Kenneth R. Weinstein）、日月光半導體執行長吳田玉做上述表示。



吳田玉表示，特朗普在推動的計劃關鍵之一就是半導體產業，而台灣恰好是關鍵元素，美國民意共識是希望看到更多製造業就業的機會，台積電已經向美國承諾將投資1650億美元，後續輝達（NVIDIA）等公司的投資也都是數百億美元起跳。美國在過去30年、40年，唯一弱項的領域是半導體製造，這並非偶然，而是美國透過外包規劃，讓其他國家參與全球半導體供應鏈分工。



吳田玉說，這一項政策發展了40年，創造了目前的均衡狀態，若特朗普想打破這種平衡，就必須採取極端手段，但要將台灣半導體產業鏈於美國重建，就必須解決基礎設施、勞動力、年輕人就業選擇的傾向等慢性問題，這到底需要多長時間？



吳田玉指出，美國每年經濟總體規模約30兆美元，未來10年也許可以透過AI自動化、數據化等提高效率10%到30%，即便是10%也是3兆美元，這將拉大美國與歐洲、中國大陸及其他經濟體之間的差距。

