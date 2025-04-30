韓國瑜晤羅省中華會館訪問團　肯定心繫故鄉

“羅省中華會館‘回國’訪問團”拜會“立法院”，韓國瑜與出席人員合影。（照:“立法院”提供） 中評社台北4月30日電／“立法院院長”韓國瑜今天下午會見來自美國洛杉磯的“羅省中華會館‘回國’訪問團”訪團，感謝他們於海外積極推廣台灣文化，華僑如同一粒種子，飄洋過海，在異鄉落地生根、茁壯成長，卻始終心繫故鄉，是台灣的珍貴力量。



韓國瑜也強調，近期許多華僑朋友訪台，都很關心“立法院”的最新動態。他期許“國會”與行政部門相互尊重、各司其職，秉持大愛精神，攜手為台灣與全體人民創造更美好的未來與生活。



中國國民黨籍“立委”陳永康、民進黨籍“立委”王正旭，“僑務委員會”副委員長阮昭雄陪同會見。



韓國瑜表示，“羅省中華會館”自1889年創立以來，迄今已有136年歷史。當年“國父”孫中山先生為推動民主革命，亦曾造訪該會館，受到僑胞熱烈支持與慷慨捐輸，大家出錢出力，共同促成“中華民國”的誕生。時至今日，“羅省中華會館”仍懸掛“國父”遺像與“中華民國國旗”，令人感佩。



韓國瑜進一步指出，“羅省中華會館”一直是支持“中華民國台灣”的重要力量。無論是“2016年台南地震”、“2018年花蓮地震”，乃至“2024年花蓮0403大地震”，“羅省中華會館”皆迅速響應、率先發起賑災募款活動，令人十分感動。



“羅省中華會館”主席聶澤英表示，此次訪台也帶來加州的陽光與溫暖。“羅省中華會館”致力於在美國推廣台灣文化，並規劃於2028年洛杉磯奧運期間，在唐人街設立“台北夜市”，屆時可望吸引大量人潮，進一步提升台灣國際能見度，並向美國社會介紹聞名世界的台灣美食文化。



藍委陳永康表示，“華僑是革命之母”，感謝“羅省中華會館”世代以來對“中華民國台灣”的堅定支持，並祝福此次返台訪問成果豐碩，繼續弘揚中華文化之美。



綠委王正旭感謝“羅省中華會館”返台交流，並介紹其成立之“癌症希望基金會”，致力於蒐集與分享中文癌症資訊，協助全球華人取得癌症相關醫療資訊。王正旭強調，華僑對“國家”貢獻卓著，盼能透過此次訪問，深化訪賓對台灣的瞭解。