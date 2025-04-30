負責人被押高雄罷綠委卡關　藍基層質疑黨部

國民黨籍高雄市議員陳麗娜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月30日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席朱立倫下全黨動員令助罷綠委二階，高雄罷免綠委黃捷、許智傑尚未有動靜，近日引起藍營支持者討論。國民黨籍高雄市議員陳麗娜接受中評社訪問指出，最近高雄基層真的很多抱怨，會反映的都是藍營支持者，若態度沒出來，支持者內心會有不滿的情緒，建議市黨部要有明確表態，不然很多民代也動不了。



現任國民黨高雄市黨部主委為有意爭取2026高雄市長選舉的“立委”柯志恩。



對此，國民黨高雄市黨部回應，市黨部配合黨中央規劃，市黨部及各議員服務處持續開放作為連署代收點並加強宣傳等相關事宜。另為避免有心人士利用代收點可能混入不規範的連署表件造成日後出現爭議，將會加強各代收點連署送件人身分資訊核實並留下送件人之連絡資訊，及製作收執簽收單等相關措施，盡力確保雙方權益及代收件過程順利。



朱立倫28日喊出520要啟動罷免賴清德，更下達全黨動員令，要地方民代協助罷免民進黨“立委”，並會將二階連署成績列入考核。藍綠互相大罷免，目前都進入二階連署階段，罷免藍委、罷免綠委案件比數呈現35：15。



高雄則有罷免綠委黃捷、許智傑共2案，二階連署截止日期6月14日，推動罷免黃捷、許智傑的“高雄雙罷劫”團體，喊出目標5月底前各連署3萬5千份，因負責人徐尚賢遭檢調搜索死亡連署案後遭收押2個月，增加連署困難度。



針對目前高雄罷免綠委情況，陳麗娜表示，因為時間有限，還要預留後續作業時間，到五月底如果沒有連署達標可能就宣告結束了，若二階沒達標送件，這會影響國民黨支持者對國民黨的看法，目前在高雄就已經聽到基層很多聲音出來。

