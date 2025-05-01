屏東原住民靈媒特展　一窺神秘面紗

《靈媒與她們的產地：屏東縣靈媒文化特展》讓民眾有機會一窺神秘面紗。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東5月1日電（記者 蔣繼平）台灣原住民文化相當有特色，其中在部落扮演重要角色的“靈媒”，是部落的大型歲時祭儀或日常祈福儀式中，靈媒始終是不可或缺的靈魂人物，因這項古老文化面臨傳承斷根危機，屏東縣透過特展進行傳承，也讓外界有機會一窺神秘面紗。



本次特展有靈媒的人物故事介紹，透過電視撥放紀錄片，展出祭祀使用的豬骨、葫蘆、小刀、無患子果實、小米梗、人面百步蛇木雕盒與單連杯等法器與道具。從影片可觀察，靈媒以小刀削下豬骨作為祭品，念著神秘咒語和神靈溝通的過程。



屏東縣政府主辦的《靈媒與她們的產地：屏東縣靈媒文化特展》4月22日到10月26日在屏菸1936文化基地原民館特展室展出。4月30日舉辦開展儀式，並邀請39名靈媒齊聚一堂，現身說法分享作為靈媒的心路歷程與信念，吸引近百族人湧入觀展。



84歲的靈媒張順枝說，外界總認為靈媒很神祕，有病痛摸一下就好，其實她認為“有結緣就會好，都是緣分！”36歲新生代排灣族靈媒胡雅雯說，靈媒工作是一種陪伴與連結，儀式語言藏著祖先的禮物，盼展覽讓社會能更加理解。



屏東縣原民處指出，多數原住民族的世界觀裡萬物皆有靈，山林間棲息著自然靈與動物靈，駐守部落的祖靈時刻守護著子孫，靈媒擔綱串起族人與萬靈之間的重要橋梁，備受敬重，承載族人與諸神靈信任與重託，守護人與靈之間的和諧與連結。



屏東縣現有8個原住民鄉，人口數大約6萬人，主要為排灣族佔9成、魯凱族佔1成。在排灣族，靈媒都由女性擔任，靈媒在部落中的地位僅次於頭目，可執行祭儀、驅邪、治病、解惑等工作，成為靈媒須要先確認身分、拜師學藝、完成立巫等程序。