投資阿拉斯加能源計劃？郭智輝：是不錯意見

郭智輝接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月1日電（記者 黃筱筠）美國財政部長貝森特日前透露，美方正在推動一項潛在的阿拉斯加能源投資計劃，並點名日本、韓國和台灣可能會成為核心合作夥伴。韓國談判代表目前在華盛頓也提到相同議題。台“經濟部長”郭智輝今天受訪表示，未來的事情都有可能性，大家有這個需求共同來完成任務，是不錯意見。



“立法院”經濟委員會今天審查《再生能源發展條例》第13條條文修正草案等。



“行政院長”卓榮泰之前提及，5月可以與美方進行關稅談判，購買美國能源可以增加好處嗎？郭智輝說，這次談判他不是談判小組的人，“經濟部”立場是提供廠商、民眾需求，可以提供給談判小組作為參考，採購方面依照未來需求，提供資訊給談判派代表參考。



輝達執行長黃仁勳4月30日喊話特朗普政府，重新審視人工智慧（AI）技術的出口政策，以利美國企業善加利用全球市場的潛力，並且直言中國大陸在AI競爭上“並不落後”，點名華為是“世上最難對付的科技公司之一”。



郭智輝也認同說，大家很清楚 中國大陸科技追在美國大概程度差異不到一年，一年之內。中國大陸那麼大的一個國家，科技能力不容小覷。



台灣民眾黨主席黃國昌索取產業衝擊報告，對於你說給精華頁又批評，郭智輝表示，不知道黃國昌批評是精華頁，還是一張紙。我們是經過內部討論，把所有數據呈現在一張紙，委員不喜歡的話，我們會以後多加說明注意，只是不知道他要幾張才能符合需求。