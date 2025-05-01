邱毅：賴看懂了嗎？今日烏克蘭就是台灣明天

邱毅說，賴清德看懂了嗎？今天特朗怎麼把烏克蘭吃乾抹淨的，這就是台灣的明天。（照片：邱毅臉書） 中評社台北5月1日電／美國財政部貝森特（Scott Bessent）及烏克蘭第一副總理、經濟部長斯維里堅科（Yulia Svyrydenko）分別於4月30日宣布，美國與烏克蘭已簽署《美烏重建投資基金成立協議》。前“立委”邱毅1日在臉書發文指出，賴清德看懂了嗎？特朗普要烏克蘭的稀土礦產，他也要台積電，主要是先進製程，還有完整的供應鏈。今天特朗普怎麼把烏克蘭吃乾抹淨的，這就是台灣的明天。這一切已在進行式中。



邱毅臉書全文如下：



美烏的礦產協議簽了。



只是改個比較好聽的名稱，叫《美烏重建投資基金成立協議》。



4月26日在梵蒂岡，特朗普和澤連斯基談了15分鐘，還不准馬克龍在場。



這短短的15分鐘，能談什麼？



大概就是特朗普對澤連斯基的最後通牒。



回顧這三年多的俄烏戰爭，原來絕對是可以避免的。



但是拜登硬逼著澤連斯基打，趕鴨子上架。



當時拜登做了多少𠄘諾，打了多少包票，歐洲也跟進，想借機撈些好處。



澤連斯基成了西方世界的香餑餑，對抗侵略者的英雄，風光無限。



三年戰爭打下來，烏克蘭死了上百萬年輕人，失去了五分之一國土。



國家打成廢墟，有一千多萬人民離開家園，流離失所，成了難民。



特朗普上來後，政策反覆，援助變成借款，而且幾倍的加碼，硬要澤連斯基奉上烏克蘭的稀土礦產償債。



特朗普明著就是強盜邏輯，趁火打劫，敲詐勒索，這就是礦產協議的本質。



澤連斯基努力半天，還是無法為烏克蘭爭得安全與尊嚴。



他把烏克蘭的最後家底奉送給特朗普，希望能換得俄烏戰爭的停火，美國對烏克蘭的持續援助，至少給個長治久安的安全保障。

答案很明顯，“不能”。



前幾天，特朗普突然大駡普京，就是擺明的甩鍋，反正烏克蘭的稀土礦產已經拿到手了，就把俄烏戰爭停不了火的鍋甩給普京。

這就是特朗普的所謂“交易的藝術”。



賴清德看懂了嗎？



特朗普要烏克蘭的稀土礦產，他也要台積電，不止成熟製程，主要是先進製程，不是1000億美元，是2000億美元，還有完整的供應鏈，全部都要。



另外，台灣5775億美元的外匯存底，被逼著買美國長期公債，不計息不能交易，替美國解決債務的壓力。



今天特朗普怎麼把烏克蘭吃乾抹淨的。



這就是台灣的明天。



而且這一切，已經在進行式之中。