黃仁勳提醒特朗普：美中AI競賽非常接近

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。（中評社 資料照） 中評社台北5月1日電／輝達（Nvidia）執行長黃仁勳4月30日在華府一場科技論壇上表示，美國與中國大陸在人工智慧（AI）領域上的競逐“非常接近”，他認為中國並“不落後”美國，呼籲特朗普政府的AI政策不僅著重加速晶片在美國生產，還要支持美國製晶片流通全世界。



綜合美媒CNBC、商業內幕（Business Insider）、路透報導，黃仁勳昨日在華府一場科技會議上談及中國大陸的AI實力，他指出中國可能“緊跟在”美國之後，但差距非常小，強調中國在AI領域“並不落後”，“我們非常接近，記住，這是一場長期、無限期的競賽...我們將會競爭很長一段時間”。



《中時新聞網》報導，黃仁勳形容中國大陸是擁有“強大意志”的國家，“有強大技術能力，全球50%的AI研究人員都是中國人，這是一個我們必須競爭的產業。”



黃仁勳也警告，華為正成為輝達及美國晶片企業的主要對手，形容華為是“全世界最令人敬畏的科技公司之一”，“他們在計算、網路技術、軟體能力方面非常出色，這些都是推動人工智慧發展的必要能力，過去幾年他們有非常大的進步”。



為了讓美國在這場AI競賽中保持領先，他敦促美國政府在制定政策時，不僅要加速晶片在美國生產，還要支持美國製晶片流通全世界。



目前特朗普政府正考慮修改拜登政府一項限制取得美國先進AI晶片的規範，包括取消各國能取得多少晶片的分級制度，這項“人工智慧技術擴散框架”（Framework for Artificial Intelligence Diffusion）預計15日生效，目標在限制輝達等企業，將最強大AI晶片、模型、尖端運算技術留在美國及親密盟友內。



黃仁勳昨日被問及對新擴散框架的看法時表示：“我不確定新的擴散規範將是如何，但無論是什麼，都必須承認，自上一個擴散規範公布以來，世界已發生根本性改變，我們必須促進美國技術流通全世界。”黃仁勳此番話讓外媒解讀為，他敦促特朗普修改AI晶片出口規範。



黃仁勳表示，相信輝達能在美國製造AI設備，“憑藉我們國家的意志力與資源，我確信我們能實現在岸製造（manufacture onshore）”。



美國特朗普政府4月限制輝達H20晶片在未經許可的情況下出口中國大陸。CNBC指出，輝達證明特朗普政府應該專注於讓企業更有競爭力，限制晶片外銷至中國等其他國家會威脅美國的領導地位。