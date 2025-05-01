郭璽曝海鯤號進水主機故障　台海軍稱不評論

海鯤號潛艦。(照片：台船提供資料照) 中評社台北5月1日電／台船承建的自造潛艦原型艦海鯤號完成泊港測試（HAT）後，原定4月進行海試（SAT），但如今已確定延期。前海軍顧問郭璽日前在網路節目爆料表示，海鯤號發生管線破裂進水，導致主機故障，斷言“4月動不了，5月也動不了”。對此，台海軍司令部4月30日表示不予評論。



現年67歲的郭璽曾擔任海軍總司令部武器系統獲得管理室中校參謀、“國防部”軍事採購局第五十四處上校處長、海軍海昌計劃建造顧問等。1993年涉尹清楓命案，1997年退役，2020獲檢方不起訴處分。



郭璽日前在網路節目《台灣麻將最大黨》中爆料指出，海鯤號發生管線破裂進水狀況，導致主機發生故障。郭璽質疑，海鯤號的艦船整合載台管理系統（IPMS）應有4000多個檢測點，但至今只完成400項，根本不及完成進度的1／10。他斷言海鯤軍艦“4月動不了，5月也動不了！”



海軍司令部4月30日回應表示，海鯤艦刻正執行主要系統聯測與調校，以確認達到出海條件，船廠、原廠技師及監造組均依約與驗收標準配合共同測試，實施裝備組件調校，相關報導不予評論。



海軍參謀長邱俊榮中將29日表示，目前潛艦正在做系統調校與測試，確定海上安全、必要裝備或電力條件都要符合，達成條件才是主要目標。他強調，潛艦是關鍵戰力，涉及很多團隊對系統跟機密裝備的測試期程，目前海軍已經盡最大努力，朝向備便出海的目標，而不是以時間。



對此，網友紛紛留言表示，“改叫水昆號就行了，再混嘛”、“花一堆錢，只造了給蔡英文拍照的模型”、“所以徐巧芯做對了，難怪青鳥啞口無言”、“這根本弊案”、“好險有凍結預算”、“還好沒一次給滿造八艘的錢”、“海測把賴清德沈伯洋放進去”。