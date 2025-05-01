陳佩琪：柯講賴怎沒找在野協商　不久就被抓

陳佩琪在臉書發文透露，柯文哲被關之前，一直在等賴清德來與在野黨談合作。（照片：陳佩琪臉書） 中評社台北5月1日電／前民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉貪遭押已逾8個月，這段期間柯文哲妻子陳佩琪經常在臉書發文為柯喊冤。陳佩琪今日發文指出，去年大選過後，柯文哲常把“賴清德怎麼還沒來找在野黨談合作？”掛嘴邊。陳則認為，賴只想抓權稱帝，找在野黨協商不在他的規劃中，並說“果然不久（柯文哲）就被當消滅的對象，被抓去關了”。



陳佩琪臉書全文如下：



先生是一個有心想把台灣帶到更好境地的人，希望民眾黨將來能承當這個責任，或許在帶領民眾黨的過程中，求好心切，操之過急了，他也在庭上承認有做不好的地方他會檢討改進，但政治獻金和申報誤差沒有一毛錢入自己口袋裡。



去年“總統”大選後，有一段520前“總統”交接的日子，他最常跟我講的是：“‘總統’當選人怎麼都還沒來找我們在野黨談合作啊？”他講這話還不止一次，我是聽過N遍了，後來忍不住、不客氣地跟他講：“說你是亞斯就是亞斯，不會看懂人（他多次跟我承認他的確看不懂人家的臉色），你就別傻了，他只是想抓權稱帝，讓自己能連任、民進黨能千秋萬世執而已，找在野黨協商不在他的規劃中。”



其實從政者都有野心和夢想，有些人是提升自己來實踐夢想，有些人則是消滅敵手來鞏固權位，先生聽了，發呆了一陣子，一句話都沒說，可能是不願承認我們選出來的“總統”是這樣子的吧，一段時間後，又對我問一次：“賴清德怎麼還沒來找在野黨協商啊？” 一次又一次，一次又一次，果然不久就被當消滅的對象被抓去關了。