反核電歸零　民團與藍委赴“經濟部”抗議

擁核人士與藍委赴台“經濟部”抗議。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月1日電（記者 張穎齊）台灣核三廠2號機將於5月17日除役，達成民進黨核電歸零目標，電力吃緊隱憂也浮現。近百擁核人士與多位中國國民黨籍“立委”1日赴“經濟部”抗議，警方架設拒馬戒備。



51勞動節一早9點，擁核團體就陸續到“經濟部”，主辦者為氣候先鋒者聯盟發起人、台灣電力公司員工楊家法，主題為“草綠T行動”，訴求“五一勞動節，拒絕納稅錢填無底洞！包圍‘經濟部’，要求公開電網真相！”



數十名警力在“經濟部”大門口維安、架設拒馬。與會者有藍委王鴻薇、徐巧芯、翁曉玲、牛煦庭、洪孟楷、涂權吉、羅廷瑋、台灣民眾黨籍“立委”張啟楷委員、清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸、核四前廠長王伯輝、國民黨孫文學校總校長張亞中、核能流言終結者創辦人兼執行長黃士修、資深媒體人毛嘉慶等，現場約100多人。



主辦單位先讓還要趕去“立法院”委員會的“立委”發言，接著上演行動劇並輪流發言，最後會遞交陳情書給“經濟部”。



台電資深員工楊家法近日曾發長文怒轟電力補貼是“龐氏騙局”。“行政院”最近在新台幣4100億元特別預算中，還準備再撥補台電1千億元。



楊家法據資料顯示，這3年挹注增資及撥補台電的金額已超過新台幣3千億；然而“經濟部”對外說法是台電這3年共虧損4200億，但如果把挹注及撥補還有資產重估這些美化手法去掉，這3年台電實質虧損超過5500億，也就是這3年平均一分鐘至賠32萬，簡直“睜眼賠錢，閉眼也賠錢！”