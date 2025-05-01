佛誕節　許淑華浴佛許遠離戰爭等三願

南投縣長許淑華出席浴佛儀式，向佛祖發願祈福。（中評社 方敬為攝） 中評社南投5月1日電（記者 方敬為）紀念佛誕節，慈濟基金會今天到南投縣政府大廳舉辦“佛誕祈福浴佛活動”，中國國民黨籍縣長許淑華率縣府主管與響應浴佛，並向佛祖發願祈福，分別祈求國泰民安，遠離戰爭、南投縣豐收昌隆、兩位縣籍藍委馬文君、游顥能夠度過罷免。



慈濟基金會南投聯絡處結合“佛誕節、母親節、全球慈濟日”三節合一，每年5月起都會在縣內舉辦系列浴佛活動，1日與縣府合作，在縣府大廳設置浴佛堂，開放洽公民眾禮佛，祈願人心淨化、社會祥和、天下無災。縣長許淑華率副縣長王瑞德等縣府主管響應，台灣民眾黨籍“立委”麥玉珍、多位縣議員等也共襄盛舉。



許淑華表示，慈濟基金會自從南投發生九二一震災後，每年5月都會結合佛誕節、母親節及全球慈濟日在縣內規劃浴佛活動，象徵報佛恩、報父母恩及報眾生恩，藉由感恩的心促進社會祥和與安定，不過2019年後因為新冠疫情中斷，加上前陣子縣府前廣場施作整建工程，去年起才恢復到縣府廣場辦理浴佛活動。



許淑華感謝慈濟基金會再次來到縣府辦理祈福浴佛儀式，讓縣府員工、新住民朋友及洽公民眾都能就近親身參與浴佛活動，以虔誠的心禮佛浴佛並落實到生活中，讓整個社會更平安喜樂。



許淑華並透露他向佛祖發願祈福的內容，首先是祈求國泰民安，希望台灣能夠遠離戰爭；其次是祈願南投縣能豐收昌隆；最後希望大罷免所造成的社會紛亂能早日平息，並替兩位縣籍藍委馬文君、游顥加油，希望能度過挑戰，留在南投縣繼續服務鄉親。