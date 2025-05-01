傳新台幣飆至13.3元　 謝金河：極端預測

針對市場瘋傳新台幣將飆至13.3元，謝金河發文表示看法。（照片：謝金河臉書） 中評社台北5月1日電／針對近日市場流傳的“新台幣可能升值至13.3元”的說法，引發不少民眾擔憂，對此，財訊集團董事長謝金河4月30日發表看法，強調“極端的預測最危險”，呼籲市場應以理性態度面對相關經濟變數，避免陷入恐慌與誤導。



近期網路流傳一則訊息，聲稱“特朗普的終極目標是讓美元兌新台幣匯率貶至13.3”。



謝金河臉書全文如下：



極端的預測最危險！



這幾天很多人都問我：新台幣會不會到13.3元？也有人引述前“行政院長”陳冲的文章說：海湖莊園恊議“可悲，可悪，又可怖”，他們問我說台灣的資產會不會被一筆勾銷？



新台幣升值及海湖莊園恊議要求對美國有順差的國家將短債改為50到100年期的長債⋯⋯



這兩個說法在特朗普提出對等關稅後，在商周等雜誌成為焦點，後來電視台也大力放送，工商時報甚至探討台幣升值到13.3元，台灣的房地產會怎麼樣？然後是陳冲前院長的“可悲，可惡，又可怖”的發文，一時之間，引起市場驚慌。



這是極端的預測，通常都不會兌現！我想起90年代，我有一個長期在日本投資界工作的朋友，他常常來財訊聊天，日圓在升值到79.75元的路上，有一天他告訴我，日圓和美元會到一比一，我說絕不可能！



後來他又告訴我，黃金的價值會變零，黃金會沒有人要！我也不相信。這次新台幣的13.3元，是有人從大麥克推算出來的。其實，台幣不會單獨升值到13.3，但是在特朗普平衡貿易收支的大原則下，台幣，日圓，韓元都有升值空間，台幣會跟著出口相對競爭對手升值，但不會自己跑到13.3！



在特朗普政府希望縮小貿易順差的政策下，台灣的“中央銀行”也要改變過去彭總裁一貫的雙率政策，把區間放大。至少海湖莊園協議，那是白宮經濟顧問委員會主席Stephen Miran在去年十一月發表的看法，他建議透過順差國買入美國零息長債，一筆把順差勾銷，這是一廂情願的想法，特朗普的團隊沒有人附和他的觀點，特朗普也沒有回應。



這個想法有如開神風特攻隊的飛行員，是找自殺的！特朗普的政府可能有這個想法，但沒有人附和，而台灣親中媒體卻像撿到槍，不斷擴大報導，並強烈暗示台灣會完蛋！這是別有用心的報導。