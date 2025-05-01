517終結核電　藍白與民團：台海開戰怎麼辦

左起藍委羅廷瑋、涂權吉也參與行動劇。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月1日電（記者 張穎齊）台灣核三廠2號機將於5月17日除役，達成民進黨核電歸零目標，引發隱憂。挺核團體、核能專家、中國國民黨及台灣民眾黨籍“立委”今日聯合前往“經濟部”前抗議，痛批民進黨只想讓綠能企業綠友友得利，若兩岸開戰，能源補給封鎖、沒核電，該怎辦？



氣候先鋒者聯盟發起人、台灣電力公司員工楊家法發起“草綠T行動”，與會者有藍委王鴻薇、徐巧芯、翁曉玲、牛煦庭、洪孟楷、涂權吉、羅廷瑋、台灣民眾黨籍“立委”張啟楷、清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸、核四前廠長王伯輝、國民黨孫文學校總校長張亞中、核能流言終結者創辦人兼執行長黃士修、資深媒體人毛嘉慶等，現場約100多人。



從事核電工作40年的核四前廠長王伯輝表示，世界各國已經使用核電，台灣不要堅持非核家園，西班牙、葡萄牙日前發生大停電，台灣遇到怎辦？其中一定有鬼。葉宗洸也痛批，核電歸零，那要用大量碳火發電嗎？楊家法說，他發起行動就是希望大家不能再沈默。



王鴻薇批，民進黨的錯誤能源政策，國民黨因此提出核管法要送教委會，民進黨卻阻擋，她已和國民黨籍“立法院長”韓國瑜報告，韓同意下周針對核管法朝野協商，希望在17日除役前完成立法三讀，“經濟部長”郭智輝自己都講延役不需要公投、只要修法。



徐巧芯說，萬一兩岸開戰，天然氣LNG船進不來台灣，台灣又沒有核電，電力全斷怎辦？抗中保台喊假的，大家還要撥補多少納稅錢給台電？5月正值報稅季，大家卻已撥補超過3千億元新台幣給台電虧損。