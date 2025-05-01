陳亭妃告御狀碰軟釘子？林俊憲：賴最清楚

陳亭妃今天低調對於任何問題都回應謝謝。（取自“立法院”網站） 中評社台北5月1日電（記者 黃筱筠）民進黨台南市長初選越演越烈，賴清德子弟兵、綠委林俊憲認為黨內競爭者、綠委陳亭妃與國民黨關係匪淺。陳亭妃昨天在中常會“告御狀”卻碰到軟釘子，兼任主席賴清德則說林俊憲不在場，改天再說。林今天說訪則說，賴清德過去擔任市長，對於台南的事情非常清楚，“還需要跟賴講什麼嗎？”賴對於過去發生事情來龍去脈比民進黨任何人都清楚。



綠委林俊憲、陳亭妃爭2026台南市長黨提名，兩人互相“抹藍”，都指對方與國民黨“立委”謝龍介關係密切，黨內互打激烈。



面對黨內互打的尷尬，陳亭妃這幾天受訪時僅低調重申“團結最重要”，甚至碰上聲援她的國民黨“立委”謝龍介上前致意時，陳亭妃也轉頭視而不見。出席民進黨中常會的“正國會”中常委陳茂松昨天會後透露，陳亭妃在會中當場向黨主席賴清德希望調停等。但賴以林俊憲不在場讓陳碰了軟釘子。



陳亭妃今天低調出席經濟委員會質詢，並且穿著藍色外套與白色內搭的衣服。面對媒體不管怎麼詢問，希望黨內對你停止攻擊，或是是否覺得委屈等問題，她都以謝謝回應。陳亭妃昨天出席中常會也非常低調，刻意避開媒體，由地下停車場上樓。



林俊憲今天也出席交通委員會質詢，面對媒體詢問賴清德昨天希望兩人在場在調停，身為賴清德子弟兵的林俊憲說，賴清德最清楚，賴過去在台南市府，還需要跟賴講什麼嗎？台南事情賴清德比誰都瞭解，賴清德對於過去發生事情來龍去脈，比民進黨任何人都清楚。



是否會再與陳亭妃溝通？林俊憲也說，他的訴求是國民黨不要介入我們初選，“國民黨議員在我面前、舞台上說，民進黨初選要支持誰”，“在我面前講耶”。



他也強調，黨內競爭我們有信心，黨內初選不是第一次，是黨內重要機制，初選已經有長久歷史不用擔心，大家都是同事我們會團結。



林俊憲日前因新營的停五立體停車場舉行動土典禮，遭國民黨議員蔡育輝率眾鬧場，指這樣建設與他無關，而陳亭妃卻站在蔡身邊，支持他的謊言，甚至聲稱這項建設由她協助爭取，批評陳亭妃聯合藍營市議員砲打同志。