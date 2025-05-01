“立院”秘書長又缺席　綠委對人形立牌質詢

“立法院”秘書長周萬來缺席委員會，綠委放一個人形立牌質詢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月1日電（記者 張嘉文）“立法院”司法與法制委員會的民進黨召委莊瑞雄今天再邀請“立法院”秘書長周萬來等人列席報告並備質詢，是本周第三次，但周今日仍未出席，民進黨“立委”除譴責外，更自製一張周萬來的人形立牌放在備詢台上，對著立牌質詢，眾人皆怒斥周萬來根本是囂張大尾，已經不是秘書長了，是太上皇。



莊瑞雄本週排了三次會議，邀請周萬來進行專案報告，包含週一安排“立法院”議事空間運用現況暨整體院區未來治理規劃”、“立法院”“國會”數位化推動進度及資安應對防護方案”、週三安排“3/25晚間本院違法會議及違法表決之適法性、是否有違公務員服務法？”進行專題報告、今日則是安排防止“立法院”成為“國安”破口、機敏資訊洩漏等“國安”事件之防制措施進行專題報告，不過周萬來均未出席。



今天的委員會開始後，現場仍衹有民進黨“立委”出席，藍白“立委”皆簽到後便離去。莊瑞雄表示，今天排定的議題是“立法院”秘書處的職責，不可以只要求別人，卻自己不做，這幾天的議題具備公益性，也非常重要，很可惜秘書長、議事處處長、法制局局長沒有來，沒來的原因是因為韓國瑜發一則新聞稿指出，“立法院”幕僚不是監督的對象，他們不請假、不報告。



莊瑞雄指出，周萬來已經不是秘書長，已經是太上皇，公務人員不守法，“國會”還談甚麼法治？周萬來現在已經像螃蟹一樣橫著走，置身於制度外，他們嚴重譴責。



隨後綠委王義川舉手問，“這樣我要怎麼質詢？”莊瑞雄回，“你可以對著空氣質詢”，王義川隨後拿出周萬來的人形立牌，上面寫著“立院”最大牌秘書長周萬來，周亂來=周不來”，王義川接著開始對著人形立牌質詢。



王義川說，自從韓國瑜當“立法院長”後，原本定好的議事規則變成什麼都例外，召委排了三天的會議看起來都還蠻中性的，“立法院”應該前來說明，但是他們卻不願意來，周萬來還要當什麼秘書長，當什麼活字典？真的是很大尾。