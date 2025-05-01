非核後火力發電佔8成　許淑華：本末倒置

南投縣長許淑華受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社南投5月1日電（記者 方敬為）台灣核三電廠2號機預計17日除役，將達民進黨政府“非核家園”目標，但屆時火力發電佔比將上升至84%。中國國民黨籍南投縣長許淑華今天對此表示，核能成本低，民進黨政府為達到“非核”目標，不惜提高發電成本，甚至以高汙染的火力發電彌補，台電公司仍然連年虧損，本末倒置。



核三廠2號機運轉執照將在5月17日到期，宣告台灣正式進入非核家園，“經濟部長”郭智輝4月29日表示，屆時火力發電佔比將達84%，但他宣稱，目前台灣主要仰賴低碳天然氣，政府同時增加無碳綠能比例，不會對空氣品質造成影響。



許淑華1日出席“佛誕祈福浴佛活動”，針對核能退場議題受訪表示，企業界與民眾都很關切，台灣不再使用核能，後續的能源供應是否充足？電價是否因此恐怕得調漲？更別提火力能源佔比超過八成所帶來的空氣汙染問題，是不是又要民眾犧牲健康、用肺發電？這些質疑，民進黨政府沒有提出配套，沒有對外說明清楚，卻只是在宣傳實踐所謂“非核家園”，令人擔憂。



許淑華指出，民進黨長期以來因為政治意識形態，高舉反核大旗，但隨著技術進步，加上國際地緣政治形勢變化、極端氣候等因素，已有許多先進國家繼續拓展核能，因為核電成本低廉，汙染程度低，國際之間並公認為“乾淨能源”，但民進黨政府卻反其道而行，本末倒置。



許淑華提到，民進黨政府雖然達到其“非核”能源政策目標，但另一方面綠能等再生能源的比例卻遲無法增加，接下來可預見發電成本提高的趨勢，甚至以高汙染的火力發電彌補，而台電公司仍然連年虧損，甚至需要動用公帑撥補支撐，全民買單，能源成本高昂，也將拉低企業界的在台投資的意願，這些都是問題。她要呼籲民進黨政府，施政要保有彈性，能源政策要適時因應情勢發展有所調整，否則恐怕負面效應接二連三。