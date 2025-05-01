游盈隆估約20藍委過罷免二階　決戰三階投票

游盈隆預估大罷免通過二階連署的人數。(照片：游盈隆臉書) 中評社台北5月1日電／大罷免進入二階連署，許多中國國民黨“立委”達標，連在深藍選區的藍委賴士葆罷團“文山退葆團隊”也宣布二階連署已達標，這讓前“立委”郭正亮感到“不可思議”。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆分析指出，不必大驚小怪，他預估大約有20個藍委會通過二階連署罷免，“但最重要還是決戰三階”，即罷免投票。



根據“中選會”統計，目前被提案罷免的“立委”共50人，泛藍“立委”35位、綠委15人，大多已進入第二階段連署最後關鍵時期，各地方罷團亦持續公布最新數字，其中罷免藍委賴士葆團隊“文山退葆”25日宣布連署正式突破三萬份。前“立委”郭正亮在直播節目表示，國民黨北市5席全都通過二階讓他相當意外，尤其是賴士葆更讓他感到不可思議。



游盈隆臉書全文如下：



阿葆過二階，阿亮為何大驚小怪?



為什麼罷免藍委賴士葆能過二階?這幾天似乎成了一個話題。一開始是郭正亮提的，沈富雄也跟進討論。



賴士葆達標，讓郭正亮百思不得其解，感到很困惑，沈富雄則說是[因為他很藍]。我的看法是，罷賴二階輕騎過關，實在不必大驚小怪，原因也不是他很藍。這其實跟三個因素有關:一，選區反對勢力強弱；二，罷免制度特質；三，當前“全國”政治氣候變遷。



簡單地說，台北市文山區一向雖是深藍選區，從未產生民進黨籍“立委”，但近五年選舉，在阮昭雄、王閔生深耕後，都能獲得六萬票上下，反對勢力並不弱；再加上近一年朝野政黨嚴重對立，民進黨支持者累積強烈的集體焦慮感與憤怒；最後則是，二階罷免要通過，只需10%選民同意聯署，門檻不低，但也不算太高。



根據這三項因素，去一一檢視北、中、南、東每一個“立委”選區，我們就可以理解，為什麼這次大罷免狂潮可以席捲全台，包括台東黃建賓、花蓮傅鯤萁、雲林丁學忠、桃園涂權吉、牛煦庭等等；黃建賓因很藍，所以罷免過二階嗎?應該不是。同理，也可解釋為什麼彰化、南投、苗栗、新竹等地區狀況比較冷。



當然，除了三個客觀因素外，民進黨從三月全面介入大罷免，為公民團體提供各種協助，更是重中之重。大罷免行動從頭到尾如果沒有民進黨正式或非正式投入，絕不可能走到今天這個局面。



究竟有多少國民黨“立委”將通過二階，半個月內結果將全部揭曉，二十個上下大概跑不了。當國民黨人先心情沉重地面對大罷免狂潮時，民進黨人也無法高興太久，因為國民黨中央已經下達動員令，全面反制民進黨，至少14個“立委”將受到威脅。



但最重要還是決戰三階，三階才是真正的重頭戲，三階才是藍綠兩軍正面交戰，而非僅限單邊攻擊，那將是台灣民主非比尋常的時刻。毫無疑問的，今年夏天將是台灣政治史上最酷熱且慘烈的夏天。