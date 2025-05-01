藍黨團：核電歸零火力全開　百害無一利

國民黨團召開記者會要求賴政府立即調整核電歸零的政策。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月1日電（記者 張嘉文）核三廠2號機將在5月17日停機除役，台灣將進入非核家園。中國國民黨“立法院”黨團今天召開記者會批評，核三廠2號停止運作後，火力發電占比將高達84%，對台灣社會、民生、“國安”都會產生重大危害，核電歸零將變成火力全開，衹有百害而無一利。



國民黨團主張核三廠繼續延役，維持能源安全，穩定電價，也符合台灣在國際上減碳的承諾。而《核管法》已送出教育及文化委員會，5月11日即可解凍協商，將請求“立法院長”韓國瑜召開朝野協商，力拚在冷凍期結束後，第一時間處理《核管法》，目標是在核三廠除役的5月17日前三讀通過。



國民黨團今召開“核電歸零 ‘賴政府’準備好了？”記者會，包括黨團副書記長王育敏、“立委”葛如鈞、張嘉郡等人出席。



王育敏表示，民進黨執迷不悟，硬是要核電歸零，5月份核三廠2號機正式停止運作之後，台灣真的核電歸零了，但核電歸零之後變火力全開，火力發電占比將大幅增加6%來到84%，對台灣整體社會、民生、“國安”產生重大危害。



王育敏說，核電歸零之後，最大的問題就是電價大漲，把便宜的核能移除之後，未來改用天然氣或再生能源替代，通通都是更昂貴的發電成本，所以電價調漲，物價就會全面上漲，而政府只想用撥補的方式來填補台電財政的黑洞，完全反其道而行。



葛如鈞則表示，希望政府懸崖勒馬，不要一錯再錯，尤其“行政院”近期不斷宣揚到2032年以前電力足夠，但真的是如此嗎？會不會“行政院經濟部”計算的公式，是台灣不會再有新的半導體產線？資料中心不要再蓋？經濟停止不要再進步？難道這是“經濟部”所看到的未來？