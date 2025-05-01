麥玉珍掌民眾黨南投黨部　許淑華盼密切合作

南投縣長許淑華與白委麥玉珍一同接受媒體聯訪。（中評社 方敬為攝） 中評社南投5月1日電（記者 方敬為）台灣民眾黨主席黃國昌布局2026九合一選舉，地方黨部主委陸續更換，南投縣黨部主委由不分區“立委”麥玉珍出任。她今天出席慈濟基金會在縣府舉辦的“佛誕祈福浴佛活動”，首次在公開場合與中國國民黨籍縣長許淑華同台，兩人互動熱絡，互相誇讚對方漂亮。許淑華也期待未來與麥玉珍委員密切合作，攜手讓南投變得更好。



慈濟基金會南投聯絡處結合“佛誕節、母親節、全球慈濟日”三節合一，每年5月起都會在縣內舉辦系列浴佛活動，1日與縣府合作，在縣府大廳設置浴佛堂，開放洽公民眾禮佛，祈願人心淨化、社會祥和、天下無災。縣長許淑華率副縣長王瑞德等縣府主管響應，台灣民眾黨籍“立委”麥玉珍、多位縣議員等也共襄盛舉。



麥玉珍過去比較常在台中市活動，難得現身南投縣政府，她表示，因為今年4月10日起接任民眾黨南投縣黨部主委，接下來會經常在南投走動，所以藉由參加浴佛活動，來向許淑華縣長與慈濟的師兄師姐學習，希望未來在南投的服務能夠越做越好，貼近鄉親。



許淑華表示，很歡迎麥玉珍委員接任民眾黨南投縣黨部主委，未來可望成為南投縣在中央發聲的生力軍，她也期待未來與麥玉珍能夠保持密切聯絡，共同合作讓南投變得更好。



麥玉珍是來自越南的新住民，去年因為自曝將台灣的火龍果帶回越南種植惹議，南投縣是生產火龍果的第一大縣，當時許淑華也幫麥玉珍緩頰，指麥早期不熟悉台灣法規，現在身為“立委”，可以多協助將火龍果行銷到越南或其他國家。如今兩人相見歡，也間接宣告藍白合作在南投會持續下去。