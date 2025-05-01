謝龍介率台南藍軍喊全面罷綠　全面代收

國民黨台南市黨部主委、藍委謝龍介帶大家高喊“全面罷綠、全面代收”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南5月1日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席朱立倫下達全黨動員令助罷綠委二階連署。國民黨台南市黨部是全台第一個遭檢調搜索的藍黨部，有意爭取2026台南市長選舉的國民黨台南市黨部主委、藍委謝龍介，今天上午率領議會黨團議員開記者會高喊“全面罷綠、全面代收”，且下午就有行動，將在和緯黃昏市場擺攤。



目前罷免藍委、綠委案件呈現35：15。台灣民意基金會董事長游盈隆昨日分析，二階連署半個月內結果將揭曉，藍委20上下大概跑不了。



國民黨台南市議會黨團1日上午原訂在台南市議會召開“關心蘭花產業”記者會，會前20分鐘突然取消，並改為“全面罷綠全面代收”記者會，謝龍介也到場出席並在臉書開直播。



記者會由謝龍介領軍，國民黨台南市議會黨團書記長、議員林燕祝，以及議員盧崑福、曾培雅、蔡宗豪、蔡育輝、許至樁、王家貞、李中岑、尤榮智、方一峰等人到場出席，展現藍營態度。



記者會一開場，林燕祝表示，謝龍介將帶領台南藍軍衝過第二階段罷免綠委連署案，連署過程也全面要求要檢視身分證，確實進行連署，不會有讓民進黨抓到把柄的機會，希望全體選民一起站出來罷免台南綠委王定宇、林俊憲。



謝龍介更強調，戶口戶籍地若在其他縣市，但只要在台南工作，不用舟車勞頓，在台南市的藍營議員服務處可以連署罷免戶籍地的中北部綠委。謝龍介也喊“黨團齊心協力，我們全面代收，目前一階通過的綠委15位！”



謝龍介更嗆“恐嚇我們志工，會有更多志工站出來”，政治歸政治，司法歸司法，司法不要變打手，政治力不要企圖想介入司法，以司法為工具打壓異己，民進黨內鬥動用司法，追殺在野黨也動用司法，所以今天全面罷綠、全面代收，奮戰到底。



朱立倫28日喊出520要啟動罷免賴清德，更下達全黨動員令，要地方民代協助罷免民進黨“立委”，並會將二階連署成績列入考核。藍綠互相大罷免，目前都進入二階連署階段，罷免藍委、綠委案件比數呈現35：15。