團體戰！羅智強捐書款250萬組反惡罷戰車隊

藍委羅智強捐出書款打造反惡罷戰車隊，要助其他藍委一起衝過難關。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月1日電（記者 張嘉文）面對綠營發動的全台大罷免，中國國民黨“立委”羅智強捐出新書《護民主・反惡罷》5000本的書款收益共250萬元，組成“反惡罷台灣戰車隊”。他今日召開記者會表示，第一階段在5選區上路，包括台中市“立委”廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪；南投縣游顥；雲林縣丁學忠。



羅智強說，這些新科“立委”是民進黨狙擊重要對象，大家一起站出來“護民主反惡霸，台灣戰車隊出發”。而目前每區的戰車正在改裝中，預計下周這五個地區的民眾在街道上就看到，今天記者會上，眾人僅先拿著戰車手板展示。



羅智強今天與藍委廖偉翔、羅廷瑋、丁學忠、許宇甄、張嘉郡、游顥一起召開“反惡罷台灣戰車隊”發布記者會。



羅智強指出，他將5000本書的心意匯集，支援正在遭受惡罷的同志，事實上賴清德已經下令，要把35席在野黨“立委”通通罷光光，一席都不能少，他決定把支持者的心意挹注給同志，化作實際行動力量。



羅智強表示，這是第一階段，後面先容許他保留，請大家拭目以待，從南台灣、中台灣出發，當然會有台北隊，先把台灣戰車隊組起來，將來擴展力量，這是民進黨策動大惡罷，他用小書本對大鯨魚、小戰車對抗大航母，一起反擊。