捲入初選　謝龍介笑說可到綠常會報告和誰較好

國民黨台南市黨部主委、藍委謝龍介接受聯訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南5月1日電（記者 蔣繼平）民進黨台南市長初選競爭激烈，綠委林俊憲、陳亭妃互控對方與國民黨關係親近，話題燒到台南藍軍。國民黨台南市黨部主委、藍委謝龍介今天回應“既然都去告御狀了，賴清德也講必須陳、林兩人都在場才處理，我個人不排斥，邀請我列席報告，我也願意，我會告訴賴我和誰比較好。”



民進黨台南市長初選激烈，綠委林俊憲、陳亭妃競爭激烈，近日互指對方和國民黨關係親近，自己才是正綠軍。昨天在民進黨中常會上，陳亭妃會中還請身兼民進黨主席的賴清德幫忙主持公道，賴清德表示，林俊憲不在現場，待兩造雙方都在場再講。



有意爭取2026台南市長選舉的謝龍介今天上午在台南市議會黨團“全面罷綠全面代收”記者會上也被媒體詢問看法。謝龍介表示“我覺得我最近朋友多了很多，民進黨初選，陳亭妃委員說我是林俊憲委員的好朋友，林委員說我是陳委員的好朋友，我最近多了很多好朋友。”



謝龍介解釋，以前大家都在議會同事過，在他身旁的一起開記者會的藍營議員大家都與林俊憲、陳亭妃兩人是好朋友。謝龍介也反嗆“有時候就不要假掰了，難道看到同事過的台南議員，都裝成不認識嗎？但是為了初選可以各自表態，我們都尊重。”



謝龍介最後也說“既然都跑去已經告御狀了，昨天賴清德也講了必須陳、林兩人都在場才處理，我個人也不排斥，如果有邀請我列席報告，我也願意，我會告訴他我和誰比較好。”