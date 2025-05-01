綠委批藍委包圍台電救罷免　促勿政治性思考

綠委吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月1日電（記者 黃筱筠）民間團體“草綠T行動”今包圍“經濟部”，控訴錯誤能源政策害慘台電，是龐氏騙局，因中國國民黨遭罷免台北市“立委”也到場聲援，被質疑是要搶救大罷免。民進黨“立委”賴瑞隆今天受訪表示，電力問題非常清楚，非核家園是朝野一起入法，核廢料沒人願意處理，藍營縣市首長也不願意處理，現在因不希望燃煤影響空污，發展綠電與燃氣是台灣朝野共識。



他也說，因為能源價格上漲讓台電虧損，如果不漲電價，又不補貼，台電財政會越來越困難，希望在野黨不要政治性思考。如果現在是國民黨執政會怎麼處理，不要用政治試圖影響民生經濟，應該以民生優先、穩定電價優先。



賴瑞隆表示，現在政府有盈餘，今年第一季經濟成長也相當漂亮，對於政府有盈餘來穩定電價，是有利人民，連這樣都不支持，大家會懷疑在野黨的心有沒有在台灣。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤表示，今天“立法院”非常多議程，希望他們以“立法院”為優先，剛剛司法法制委員會討論“國會”相關議題，結果秘書長周萬來又不來，藍白“立委”也缺席，很可惜。



她指出，國民黨“立委”集結“經濟部”，我們尊重。但相關核電議題可以在“立法院”對話，不需要循體制外手段，體制內我們有責任。歡迎藍白委員針對核電議題，回到“立法院”理性對話。他們去“經濟部”抗議我們尊重，但是也不需要。



她認為，國民黨北市5個選區“立委”都完成二階連署達到門檻，當然承受被罷免威脅，很多相對的政治舉動要救罷免，想要挽回民意，最好方式回到“國會”理性問政。