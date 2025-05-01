罷吳思瑤領銜人張克晉退出　藍議員喊話

罷免綠委吳思瑤領銜人張克晉1日宣布退出領銜人身份，國民黨台北市議員楊植斗喊話，希望再三考慮。（照片：楊植斗臉書） 中評社台北5月1日電／檢調偵辦罷綠委死亡連署案，罷免民進黨籍“立委”吳思瑤的領銜人張克晉等4月14日遭檢調約談後無保請回。張克晉1日宣布退出領銜人身份，聲稱“希望全台團結一致”，中國國民黨籍台北市議員楊植斗1日在臉抒發文喊話，“執政黨有想要跟你團結嗎？”倘若領銜人不幹了，吳思瑤將哈哈大笑、繼續橫行，希望張為人民福祉再三考慮。



藝術學者，曾任教多所大學的張克晉1日發聲明宣布，“本人即刻起退出領銜人身分。台灣此刻正面臨國際經濟及‘國內′政治的難題，然而無止境的抗衡，只會讓台灣的政治、經濟、民生在原地空轉不得停止。我願率先退出對立的罷免競爭議題，希望‘全國′團結一致，朝野全部回歸各自的工作崗位，為全台灣人民的福祉而努力。”



對此，楊植斗喊話，“但是張先生，當我們不斷呼籲執政黨停止大罷免，攜手面對國際困境時，執政黨卻下令黨公職全力衝刺，今天台東‘立委′黃建賓的二階罷免也送件，執政黨有想要跟你團結嗎？”



楊植斗提及，自己跟張克晉一樣，希望朝野回歸各自的工作崗位，執政黨好好做事，被凍結的預算就快點說明，提出解凍；而在野黨“立委”們就努力監督，若行政部門確實改善，也可以重啟預算，把“國家”導入正軌；但如今民進黨的核心工作並非好好做事，而是把不如己意的言論全納入“中共同路人”，搞政治鬥爭才是他們的本業，還想將在野黨的“立委”全面拉下工作崗位。



楊植斗強調，“張先生，民進黨沒有想跟你團結，他們是想消滅你，你退一步，他就進一尺；你當縮頭烏龜，他就把你的殼給掀開。”吳思瑤已經是仇恨值最高、最可能被罷免的綠委，領銜人若不幹了，吳思瑤哈哈大笑、繼續橫行，“希望您為人民的福址再三考慮。若無法留下張先生，黨中央也應盡速想出備案，我們全力配合”。