郭智輝嗆藍委　稱台電員工看不下去可離開

郭智輝面對藍委羅廷瑋質詢時，態度強硬，一度脫口台電員工看不下可以離開。（取自“立法院”網站） 中評社台北5月1日電（記者 黃筱筠）台電員工等組成的民間團體“草綠T行動”今天包圍“經濟部”，控訴錯誤能源政策害慘台電，是龐氏騙局。也到現場聲援中國國民黨“立委”羅廷瑋回到“立院”質詢時與“經濟部長”郭智輝一度發生口角，兩人質詢氣氛火爆，連主席、藍委謝衣鳳都跳出來說不要動氣。對於羅廷瑋表示，台電員工看不下去，郭一度暴怒說，“看不下去，坦白講可以離開，沒有人叫他留在這裡”。



“立法院”經濟委員會今天審查《再生能源發展條例》第13條條文修正草案等。



羅廷瑋聲援台電員工後回到“立法院”質詢，詢及郭智輝知道他們訴求嗎？郭回應說，不清楚，他今天還沒有到“經濟部”。



羅廷瑋說，大量政策虧錢，錯誤政策4天就要燒掉9億元新台幣。郭智輝回應說，台電有3萬多位員工，這100多人是否都是台電員工，他不清楚。



羅則說，確定至少100位是台電員工，不是甲乙丙丁，是要說他們是少數嗎？郭智輝說，是不是代表一定聲音，或是個人聲音，他不清楚。但是跟委員報告我們台電員工有3萬人。



羅廷瑋說，這100位員工聲音不重要嗎？郭智輝則反嗆，“不是我說，不重要是你說的”。



羅表示，那要不要回應他們？郭智輝說，要回應什麼，“我不知道他們訴求”。



羅廷瑋說，因為剛他在講話你在旁邊聊天，台電員工認為是錯誤能源政策造成台電虧損。郭智輝又反嗆，是嗎？你認為是虧損嗎？他們是專家嗎？虧錢有很多原因，不能說是能源政策。

