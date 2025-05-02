賴清德出口轉內銷碰壁　袁鶴齡：恐怕更極端

逢甲大學EMBA兼任教授袁鶴齡。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月2日電（記者 方敬為）賴清德未出席教宗方濟各（Pope Francis）葬禮彌撒，由代表陳建仁參加，引發討論。逢甲大學EMBA兼任教授袁鶴齡接受中評社訪問表示，照理說教廷與台灣有邦交關係，賴清德出席應當沒問題，但政府卻派代表出席，顯然當中有“國際形勢”的壓力，這點延伸到賴清德520之後，外傳有意出訪拉美“友邦”並過境美國，很可能也不甚樂觀。



袁鶴齡認為，賴清德當前面對美國對等關稅衝擊經濟的壓力，內部施政民調表現又低迷，且大罷免行動加劇社會對立的情況下，透過“外交”表現“出口轉內銷”會是舒緩的方式之一，但若連出口轉內銷都碰壁，恐怕會對內採取更為極端的路線，值得觀察。



袁鶴齡，美國德州大學奧斯汀分校政治學博士、美國俄亥俄大學國際事務碩士、東吳大學政治系學士。逢甲大學EMBA兼任教授、中華台商研究學會理事長，曾任台中科技大學教授兼國際事務長等職。



教宗方濟各今年4月21日逝世，由於教廷是台灣在歐唯一的邦交，賴清德積極爭取親自出席教宗喪禮，比照陳水扁、馬英九的出訪前例，但與教廷經過一番交涉後，府方宣布，指派陳建仁代表台灣出席教宗喪禮。



袁鶴齡表示，賴清德未親自出席方濟各的葬禮，顯然有難言之隱，無論是外界解讀教廷有意拓展在中國大陸傳教，又或者其他考量，總而言之，就是國際政治現實之下的結果，尤其當中國大陸的影響力日益顯著，加上兩岸關係緊張，教廷自然不希望節外生枝，這點顯示出，民進黨“賴政府”當前的“外交”與兩岸路線，對台灣在國際事務上的空間，並沒有正面幫助。

