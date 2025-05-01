韓國瑜會晤日本自民黨青年局訪團

韓國瑜與“日本自民黨青年局”訪團成員合影。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月1日電（記者 張穎齊）日本自由民主黨青年局長兼眾議員中曾根康隆率團訪台，1日拜會中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜，韓以午宴款待一行人，藍綠白“立委”各有代表參與。



中曾根康隆出身政治世家，已當選3屆日本眾議員，於去年11月接任自民黨青年局長。其祖父為前總理大臣中曾根康弘、父親為前外務大臣中曾根弘文參議員。



“日本自民黨青年局”於4月29日至5月3日組團訪台，由局長中曾根康隆眾議員擔任團長，團員包括平沼正二郎眾議員、神谷政幸參議員、根本拓眾議員、福田Kaoru眾議員及日本青年會議所（JC）幹部等共11人，日本台灣交流協會代表片山和之陪同。



訪團陸續拜會賴清德、蕭美琴，韓國瑜、“國安會秘書長”吳釗燮、“外交部長”林佳龍、台灣日本關係協會長蘇嘉全、民進黨籍台南市長黃偉哲等，就台日關係及區域情勢等議題交換意見，也與三三企業交流會青年部及“救國團”等團體進行交流。



韓國瑜1日中午在“立法院長”會客室會晤中曾根一行人，“立院台日交流聯誼會”兩位副會長國民黨籍“立委”洪孟楷、台灣民眾黨籍“立委”黃珊珊，以及民進黨青年局長、“立委”陳冠廷，“外交部”台灣日本關係協會秘書長范振國等與會。



韓國瑜下午2點也將趕著接待美國智庫“國家亞洲研究局”訪問團阿奎利諾（John Aquilino）將軍等一行人。