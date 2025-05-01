領銜人退出罷免案生變？吳思瑤：尊重

吳思瑤受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月1日電（記者 黃筱筠）罷免民進黨“立委”吳思瑤領銜人張克晉1日發聲明宣布退出領銜人身份。吳思瑤今天受訪說，還沒有看到完整聲明，很多領銜人都是最後被拱出來，可能是基於挺國民黨，或受到怎樣的壓力成為領銜人，她不是很清楚，但尊重他們民主權利行使。



對此，“中選會”1日表示，不做個案評論或做不必要的評論，各界看法都予以尊重。並說明，依照公職選罷法第76條另規定罷免案提議人之領銜人死亡或經提議人總數二分之一以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以一次為限。



對於後續作業，民進黨“立委”林俊憲說，罷吳團體唯一的辦法，就是要找到50%的一階連署人，再找回來簽一張同意書，將領銜人更換為備補，除非他們要押著已宣布退出的領銜人繼續簽名蓋章送二階，讓他負起後續的法律責任。畢竟現在檢調正在嚴查偽造連署，“我不相信他們有那個膽子”，連換領銜人的同意書都自己簽名。



林俊憲說，那麼問題來了，他們真的找得到這些人嗎？或者該說，敢找嗎？之前寄查詢單時，已經出現很多人反映，他們根本不知道自己“被連署”，而查詢單還只是極少量的抽查而已。要再回頭去聯絡50%的人，又會有多少人發現，自己“被連署”，憤而站出來控訴呢？



林俊憲表示，但如果真的就此放棄，不僅會被人看笑話，也等於是在印證我前面所說，因為是抄的，所以不敢去回頭聯絡。找？還是不找？這是個難題，選哪個都不對，都會造成更大的風暴。沒有比“自作自受”更貼切的形容了。



吳思瑤說，張被掛名擔任吳思瑤領銜人，若認為罷免吳思瑤失去正當性，要退出當然尊重。她每天“立法院”問政，質詢率100%，跨委員會提案審預算。但此刻士林、北投每天都有不同的人詆毀她。



吳思瑤還說，這幾天服務處電話被打爆，因為支持者每天收到國民黨、新黨對她抹黑文宣，造成當地民眾生活困擾，也替她著急，傳送對她的這些重傷，謝謝支持者關心，但天道酬勤，只要她做好本務，有北投、士林民眾的關懷她無所懼，希望他們別抹黑，訊息都接不完，民眾比她更焦急。



張克晉聲明表示“本人即刻起退出領銜人身分。台灣此刻正面臨國際經濟及‘國內′政治的難題，然而無止境的抗衡，只會讓台灣的政治、經濟、民生在原地空轉不得停止。我願率先退出對立的罷免競爭議題，希望‘全國′團結一致，朝野全部回歸各自的工作崗位，為全台灣人民的福祉而努力。”張克晉上月14日遭遇司法調查，最後被無保請回。