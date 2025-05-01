勞團五一大遊行　訴求兩岸和平才有未來

勞動黨認為，唯有維持兩岸和平穩定，才能保住台灣現有的就業機會與產業根基。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月1日電（記者 張嘉文）今天是勞動節，勞動人權協會、勞動黨和數十個工會、NGO團體在府前凱道發起“兩岸和平 穩定就業環境—反霸凌要保障！”街頭遊行，提出“職場霸凌制定專法”、“基本工資調升至月薪32000元、時薪210元以上”、“還我七天假，縮短工時”等七大訴求，現場聚集約千人，一同向執政的“賴政府”表達訴求。



勞動黨認為，唯有維持兩岸和平穩定，才能保住台灣現有的就業機會與產業根基。然而，民進黨政府卻持續挑釁對岸、加劇對抗，不斷升高兩岸衝突。



因此，今年的五一勞動節，勞團不僅要堅定地爭取更好的勞動條件，反對職場霸凌、爭取合理工資與工時，更要大聲疾呼，反對“賴政府”對兩岸的霸凌、對在野的霸凌、對人民的霸凌！兩岸需要和平！台灣需要穩定的就業環境！兩岸經貿一旦中斷、台灣產業大量外移，屆時，一切勞工權益的討論都將成為空談。



活動在凱達格蘭大道集結，下午1時半開始遊行，自公園路、忠孝西路、行經“立法院”，最後返回凱道集合。



勞動黨指出，儘管民進黨政府面對美國高關稅政策，宣稱將祭出補救措施，但至今卻拿不出任何具體方案，讓基層勞工與整個社會繼續在不確定與焦慮中煎熬。在如此惡劣的局勢下，幸得於兩岸長期的經貿往來，成為台灣難得的“救命稻草”，所以唯有維持兩岸和平穩定，才能保住台灣現有的就業機會與產業根基。



勞團提出的七大行動訴求為，一、反霸凌，要保障 ；二、降低工時，還我“國假”、增加特休、落實休息；三、反老年貧窮，要退休保障；四、抗通膨，要加薪；五、反對差別待遇，完整勞動三權，強化勞資協商；六、醫護教保補人力，勞權專業都保障；七、公正轉型要推動，要有勞工一起來。