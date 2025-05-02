張亞中：台灣無籌碼　等著被美安排

國民黨孫文學校總校長張亞中接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月2日電（記者 張穎齊）針對美國關稅戰，中國國民黨孫文學校總校長張亞中接受中評社訪問分析，從民進黨蔡英文2016年執政不接受九二共識起，台灣就只能被美國予取予求，早就沒談判籌碼，賴清德只能聽話，就等著被美國安排，端看特朗普想怎麼去打台灣牌。



張亞中表示，關鍵不在台灣，而在美國到底想怎麼去打台灣牌？民進黨對美國忠誠度高，那美國看看是否對台灣的對等關稅就低一點？但未來仍會繼續對台予取予求。特朗普對待台灣，會當作給其他東亞國家看的示範效果，衹有美國有政治考量主導權，台灣無談判籌碼，等著被特朗普安排。



張亞中，出生於台中市，祖籍山西運城，德國漢堡大學哲學暨社會學院哲學博士、政治大學政治學博士，歷任國民黨中評委、兩岸統合學會理事長、台灣大學政治學系教授、南華大學亞太研究所教授、政治大學外交所兼任教授、國際佛光會世界總會理事、反軍購聯盟總召等。



張亞中說，特朗普打牌，一定不會考慮台灣，而是拿台灣對美的退讓，給其他國家做示範，重點就是美國在打台灣牌，而民進黨很聽話，對特朗普毫無招架之力，特朗普要台灣做什麼、台灣就做什麼。



張亞中對中評社說，賴清德完全在乎不了怎麼與美國談判，只能從頭到尾去討好美國，從最初台積電宣布赴美投資，另外賴清德也稱會提升“國防”軍購開支等，就是想盡辦法去滿足美國的需要。賴清德這次派的談判隊伍，領隊“行政院副院長”鄭麗君，背景是“文化部長”出身，這樣的領隊陣容，在與美國的談判過程中，不可能有對美國討價還價的可能性。