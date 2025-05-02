黃介正答中評：關稅戰只是初始中美各展拳法

淡江大學戰略所兼任副教授黃介正。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月2日電（記者 鄭羿菲）針對中美關稅熱戰，淡江大學戰略所兼任副教授黃介正接受中評社訪問表示，中美關稅戰只是初始階段，目前的你來我往，就像在不同的擂台，各自展示自己的拳法。要促使中美領導人接觸對話，得需要一些外部因素驟變，如股市等，而美國對外部因素的感受會比中國強。



中美關稅熱戰，美國對中國商品關稅，從34%，到54%、104%，再到145%，甚至一些產品高達245%，中國則反制關稅拉高到125%，並不再回應美關稅數字。美國總統特朗普在過去一週明示、暗示中美有在通話，特朗普在4月22日接受時代雜誌採訪時稱，中國領導人曾打電話給他，但中方均否認。



黃介正，美國喬治‧華盛頓大學政治學系博士，歷任陸委會副主委、駐美代表處諮議、淡江大學美國研究所長、國際事務與戰略研究所長、美國馬里蘭大學政府與政治系副教授、美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深研究員、美國布魯金斯研究院研究員、國民黨駐美代表等。



黃介正接受中評社訪問表示，中美兩大國應該不可能溝通管道停擺，比較大的可能是，中美之間有聯繫，但並不是針對關稅議題進行溝通。中美關稅戰現在還是初始階段，應是中國希望由雙方指定的代表或特使見面溝通，但美國不願意接這個球，特朗普想要的是直接領導人對話，但這並不是中國的決策模式。



黃介正說，美國現在負責亞太事務的重要官員都空缺，包括美駐中大使空缺待補，暫時由美國在台協會（AIT）政治組長武安妮擔任臨時代辦，亞太事務助理國務卿、國防部印太安全事務部助理部長等職位，特朗普都沒有任命齊全。唯一比較齊全的衹有美國國安會人事，但在這場關稅戰中，國安會並沒有扮演什麼角色，基本上就是商務部、財政部、貿易代表署定了之後向特朗普報告。



黃介正認為，傳統上我們理解的美國國防部、國務院、國安會鐵三角，在現階段的中美關係、中美關稅戰中，角色並不持重，甚至是美國部長級以下的官員，都沒有被授權去敲定對中關稅政策相關細節，因此他認為中美關稅戰還在初始階段。