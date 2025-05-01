勞團上演行動劇　諷賴只顧政權不顧勞權

五一行動聯盟演出“撤案才能在車上”行動劇。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月1日電（記者 張嘉文）今天是五一勞動節，眾多勞團和產業工會發動遊行，超過2千人上街頭高喊“反霸凌，要保障”，控訴台灣勞工面臨霸凌、低薪、過勞等困境。遊行現場上演“撤案才能在車上”行動劇，諷刺執政的民進黨當年刪除七天公定假日，包括現任“勞動部長”洪申翰、“衛福部長”邱泰源等擔任“立委”時都曾提案增加公定假日，後來卻都撤案，因此才能獲得官位。



勞團提出的七大行動訴求為，一、反霸凌，要保障 ；二、降低工時，還我“國假”、增加特休、落實休息；三、反老年貧窮，要退休保障；四、抗通膨，要加薪；五、反對差別待遇，完整勞動三權，強化勞資協商；六、醫護教保補人力，勞權專業都保障；七、公正轉型要推動，要有勞工一起來。



這場遊行眾人由凱達格蘭大道開始集結，下午1時半開始遊行，自公園路、忠孝西路、行經“立法院”，最後返回凱道集合。



面對賴清德上任即將屆滿周年，許多勞動政策卻未有實質進展，今年行動口號也喊出“只顧政權、不顧勞權”，遊行總領隊、全台產業總工會理事長戴國榮說，賴清德上任至今面臨很多議題，包括美國對等關稅、俄烏戰爭等國際情勢，造成台灣整體經濟發展呈現不穩定狀態，因此今年遊行提出七大訴求，希望政府能有善意回應，若沒辦法落實，這也是政府對各行各業勞動者的一種霸凌。