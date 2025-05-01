罷瑤難！官方指換領銜人須逾1/2提議人同意

罷免綠委吳思瑤領銜人張克晉（左）。（中評社 資料照） 中評社台北5月1日電／檢調偵辦罷綠委死亡連署案，罷免民進黨籍“立委”吳思瑤的提案領銜人張克晉今天聲明要退出領銜人身分。“中選會”指出，根據法規，領銜人死亡或經提議人總數1/2以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以1次為限。



藝術學者，曾任教多所大學的張克晉1日透過聲明指出，台灣此刻正面臨國際經濟及“國內”政治的難題，無止境的抗衡只會讓台灣的政治、經濟、民生在原地空轉不得停止，因此即刻起退出領銜人身分、退出對立的罷免競爭議題，希望全台團結一致，朝野全部回歸各自的工作崗位，為全台灣民眾福祉而努力。



對此，“中選會”表示，不會回應特定罷免案領銜人的退出聲明，至於相關法規部分，依公職選罷法第76條規定，罷免案提議人的領銜人死亡，或經提議人總數1/2以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以1次為限。



另外，“中選會”提醒，據公職選罷法第80條規定，罷免案領銜人，應將連署人名冊正、影本各1份，於“立委”罷免案徵求連署的60日內向選舉委員會1次提出，逾期不予受理；經查台北市區域“立委”吳思瑤罷免案，該罷免案連署期間即送件期限為至6月7日止。



至於吳思瑤罷免案合格份數部分，“中選會”指出，吳思瑤罷免案領銜人在2月8日第一階段提議送件2696份，經台北市選委會及台北市戶所查對後，其中1767份合格；其後，再經“中選會”通知補提，領銜人3月6日補提2845份，經台北市選委會及台北市戶所查對後，則是2341份合格，最終此罷免案一階合格提議人數為4108人。