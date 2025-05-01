陸委會點名2類活動涉觸法　將查處　

陸委會副主委梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月1日電（記者 鄭羿菲）陸委會副主委梁文傑1日表示，只要牽涉合作對象是中共黨政軍機構、牽涉過分的金錢招待，通常有這2個特徵就會涉兩岸人民關係條例第三十三條之一。行之有年的活動不代表對，有些活動是雙方講好相互落地招待，那是雙邊互惠。他強調，但有些活動是單方面對方出錢，就是陸委會要查處的對象。



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陸委會1日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



梁文傑表示，只要牽涉合作對象是中共黨政軍機構、牽涉過分的金錢招待，通常有這兩個特徵就會涉兩岸人民關係條例第三十三條之一。



媒體追問，寒暑假大專院校學生到大陸參訪等行之有年的活動，內容是自行負責機票、落地全程招待，這類活動是否也涉兩岸人民關係條例第三十三條之一？



梁文傑說，不會說所有的交流活動都符合，但要看具體狀況，行之有年並不代表對，他要先區分一下，有些活動如台灣某學校與大陸某學校雙方講好，台灣有人過去由對方落地招待、對方有人過來由台方落地招待，這類似學校與學校之間的合作與協議，算是雙邊互惠。



梁文傑指出，但有些活動是單方面對方出錢，讓台灣的中小學生在不瞭解狀況下參與活動，而這些活動一定會有統戰官員或重要政府官員上台講兩岸統一等說法，這樣的狀況我們認為是要查處的對象。



梁文傑強調，我們並不會把所有的兩岸交流活動說不應該進行，我們要針對的是單方面給予好處的活動，天下沒有白吃的午餐。