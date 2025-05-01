領銜人退出重創罷吳思瑤　賴苡任：待確認

“地動刪瑤”召集人賴苡任接受媒體採訪。（照片：地動刪瑤提供） 中評社台北5月1日電（記者 張嘉文）由親藍營青年軍發動的罷免民進黨“立委”吳思瑤行動仍持續中，今傳出提案領銜人張克晉發聲明退出一事，後續將有棘手法律程序，可能衝擊整個罷免案。“地動刪瑤”召集人賴苡任對此受訪表示，目前聯絡不上張克晉本人，仍在確認是否為他發出的聲明。



對此，“中選會”今日發聲回應，根據法規，罷免案提議人的領銜人死亡，或經提議人總數二分之一以上書面同意者，才可由備補領銜人遞補為領銜人。



至於如果屬實，後續的備補領銜人事宜如何處理？賴苡任說，關於法律面，我們現在正在研究，基本上更換領銜人需要兩種條件，一是領銜人身故，由備補領銜人替補，二則是需有提議人50%同意更換領銜人，罷瑤案的第一階段提議人，經補件後數目為4108人，必須找到2054個原提議人才能換領銜人，這方面我們還要再研究。



藝術學者出身的罷瑤領銜人張克晉在檢調大規搜查罷免綠委死亡連署案，曾遭約談，列被告，後來無保請回。他昨日突然發聲明，稱無止境的抗衡，只會讓台灣政治、經濟、民生在原地空轉，他即刻起退出領銜人身分，讓藍營一陣嘩然。藍軍人士多認為他是壓力太大，被司法嚇到了。



根據“公職選罷法”第76條規定，罷免案提議人之領銜人死亡或經提議人總數2分之1以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人。



賴苡任今天出面受訪時被問到張克晉是否背後受到壓力？他說，身為召集人的責任，就是要統合所有在野力量，同時也要保護領銜人，還有回應支持者，不讓他們失望，針對這件事情，他無法多說，但是他感到非常自責。



賴苡任強調，目前先盡全力去瞭解，這份聲明到底是不是領銜人本人的意思，至於更換領銜人的部分要再研究看看。

