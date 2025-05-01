徐巧芯出庭告柯建銘用拐杖砸人　沒要和解

藍委徐巧芯將驗傷單提供給檢方。（照片：徐巧芯辦公室提供） 中評社台北5月1日電／中國國民黨籍“立委”徐巧芯3月底在“立法院”朝野攻防，遭民進黨團總召柯建銘的拐杖砸傷手臂，今日下午2時許現身台北地檢署開偵查庭。她強調，是以告訴人的身分前來做說明，並透露檢察官有詢問是否要和解？她沒有要和解，因為到目前為止不論是公開還是私下，“我都沒有接到任何有關柯建銘對我的道歉”。



“立法院”院會3月25日處理國民黨團提案的“反廢死”、“反戒嚴”兩項公投案，原本在民進黨“立委”杯葛下議事暫停，但晚間“立法院院長”韓國瑜和國民黨“立委”突然回到議場，挾人數優勢表決，將反廢死、反戒嚴公投逕付二讀，讓民進黨團氣得跳腳，頻喊會議無效，當時總召柯建銘更是拿出拐杖多次猛敲桌子，過程中導致拐杖斷裂，打中徐巧芯手肘。



事後，徐巧芯在臉書發文，指出已前往台大醫院驗傷，驗傷單顯示她的右手肘有鈍挫傷，被建議回家冰敷。她也強調，幸好那支拐杖不是戳到眼睛，不然恐怕不僅是冰敷、消炎那麼簡單。她揚言要提告，並質疑“近乎瘋魔”的人是否適合擔任執政黨總召。



綜合台媒報導，徐巧芯庭後受訪指出，她告發柯建銘在“立法院”傷害，檢座讓她用證人的方式陳述，已提供相關影片、照片等各式各樣證據，包含隔天她驗傷後，柯仍說“杖打藍白”顯然他是刻意攻擊和傷害，今檢察官說明的非常清楚，這是第一次偵查庭，“我已證人身分說明”證詞將會是檢察官判斷的此事的主要依據。



徐巧芯還透露，“檢察官有詢問是否要和解，我說我沒有要和解，因為到目前為止，不論是公開還是私下，我都沒有接到任何有關柯建銘對我的道歉”。