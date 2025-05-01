黃偉哲化身購物台主播　大力推銷台南鳳梨

民進黨籍台南市長黃偉哲1日參加電視台購物節目推銷台南的鳳梨。（圖：台南市政府提供） 中評社台南5月1日電（記者 蔣繼平）台南鳳梨即將進入生產旺季，民進黨籍台南市長黃偉哲為推廣鳳梨內銷，1日赴台北化身電視購物台銷售主播，推薦來自關廟的台農17號金鑽鳯梨，還安排萌度破表的小朋友鳳梨裝表演，在六都市長光環加持下，短短40分鐘，就讓4000公斤的鳳梨訂單銷售一空。



台南是農產品重鎮，盛產芒果、文旦、稻米、酪梨、木瓜、龍眼等水果，尤其鳳梨更是全台知名，台南市關廟區是鳳梨的故鄉。台南市鳳梨種植面積1575公頃，約占全台14.5%，僅次於屏東縣。台南市政府預估今年鳳梨產量5萬4819公噸，其中關廟區產量就有1萬5663公噸。



每年4到6月份台南的鳳梨進入盛產期，黃偉哲1日北上參加購物台直播，推薦來自關廟的台農17號金鑽鳯梨，並安排台南市保東國小附設幼稚園的小朋友，身著可愛鳳梨裝，表演生動的鳳梨舞蹈，朗誦鳳梨相關童詩，直播現場萌度破表。短短的40分鐘內，4000公斤的鳳梨就訂購一空。



黃偉哲在直播中介紹，4月至5月為台南鳳梨的主要產季，關廟鳳梨生長在日照充足，排水良好的向陽山坡地，加上PH偏酸的紅砂土地理環境優勢下，為鳳梨提供得天獨厚的生長環境，也造就獨特的甜度和口感，每一顆鳳梨的口感鮮甜、果肉細緻，還充滿微酸香氣。



黃偉哲也強調，關廟鳳梨的好品質不僅享譽全台，海外也賣得很好，例如外銷新加坡市場，在當地售價就比來自東南亞其他國家的鳳梨更高，受到消費者青睞。市府也補充，台南金鑽鳳梨成功打入日本市場，訂單較去年成長5倍，估預估未來台南鳳梨3至5年的外銷產值可突破新台幣13億元。