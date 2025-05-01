台南藍軍衝市場擺攤連署　謝龍介到場開講

國民黨台南市黨部主委、藍委謝龍介1日下午到和緯黃昏市場進行擺攤連署。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南5月1日電（記者 蔣繼平）有意爭取2026台南市長選舉的國民黨台南市黨部主委、藍委謝龍介1日上午率領市議會黨團議員開記者會高喊“全面罷綠、全面代收”後，下午3點半立即前往和緯黃昏市場進行擺攤連署，議員林燕祝、盧崑福、蔡宗豪也率服務團隊到場協助，藍營民代輪番上陣開講將近3小時，直到傍晚6點仍在進行連署。



“不能寫簡體字喔！”許多藍營議員的服務團隊親切的協助民眾填寫，並核對填寫民眾的證件，仔細檢查有沒有寫錯資料，就是要確保每一份都是有效連署。透過謝龍介與藍營議員到場，瞬間吸引民眾圍觀，更有藍營支持者高喊罷免賴清德，連署人潮絡繹不絕，彼此也都互相加油打氣，並未出現鬧場人士。



國民黨台南市議會黨團1日一口氣公布6場擺攤活動，分別是1日15：30和緯市場、3日9：00金華市場、4日15：30利南黃昏市場、4日09：30假日農場、5日10：00大道新城十區廣場、5日15：30長榮新城中庭廣場、10日08：00崇德市場旁崇學路小公園。每場都有藍議員負責主辦，且謝龍介前3場都會到場。



罷免台南綠委林俊憲、王定宇二階連署截止日是6月10日，預計5月底前要完成目標份數，二階連署門檻要達該選舉區選舉人數的10%，林俊憲（台南第5選區）二階連署門檻為2萬6569人，王定宇（台南第6選區）二階連署門檻則為2萬6038人。目前台南罷免綠委2案均喊出二階連署目標都要衝到3萬份。