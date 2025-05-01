林俊憲看板多到變順口溜　罷綠拿來嘲諷

台南市區到處可見綠委林俊憲的形象看板。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南5月1日電（記者 蔣繼平）大罷免如火如荼進行中，目前進入二階連署階段的罷免藍委、罷免綠委案件比數呈現35：15。台南有罷免綠委林俊憲、王定宇2案，林俊憲因為去年爭取台南市長初選後狂撒幾百面形象看板，近日網路流傳一句“台南有三板，棺材板、光電板、林俊憲看板”順口溜被揶揄，也變成罷免林俊憲的宣傳題材。



民進黨台南市長初選競爭激烈，綠委林俊憲、陳亭妃近日互控對方與國民黨關係親近，再度躍上新聞版面，甚至戰火延燒到國民黨，持續製造政治話題。而賴系子弟兵的林俊憲，從去年起就在台南市狂撒幾百面大大小小的形象看板，多到有如台南特產，近期被流傳一句“台南有三板，棺材板、光電板、林俊憲看板”。



台南知名小吃棺材板，受到不少人喜愛，是在地美食之一。不過，民進黨政府大力推動綠能，產生排擠農業、影響生態的爭議，台南也傳出光電弊案引起全台關注，導致光電板已成為台南當地的負面詞。加上台南路上到處可見林俊憲看板，初選內鬥戲碼也引起綠營支持者反感。近日就形成一句順口溜在網路流傳。



國民黨台南市黨部主委、藍委謝龍介1日上午率領市議會黨團議員開記者會高喊“全面罷綠、全面代收”，下午3點半立即前往和緯黃昏市場進行擺攤連署。到場宣講的國民黨籍台南市議員蔡宗豪拿起麥克風就提到林俊憲看板已被成台南特產，質問“一個‘立委′薪水多少錢？有辦法每個路口都放看板？不覺得很扯嗎？”



罷免綠委王定宇領銜人胡永融是年僅22歲的國民黨台南市青年軍，胡永融也賣力向民眾呼喊，林俊憲至少掛了500面的看板，如果一面看板月租新台幣1萬元，到底錢從哪裡來？胡永融呼籲，民眾若看不下去，就勇敢站出來，罷免不適任綠委，不要讓民進黨一黨獨大，台灣民主法治才能走得更長遠。



罷免台南綠委林俊憲、王定宇二階連署截止日是6月10日，預計5月底前要完成目標份數，二階連署門檻要達該選舉區選舉人數的10%，林俊憲（台南第5選區）二階連署門檻為2萬6569人，王定宇（台南第6選區）二階連署門檻則為2萬6038人。目前台南罷免綠委2案均喊出二階連署目標都要衝到3萬份。