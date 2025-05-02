中評關注：25萬人集會　賴當局不買帳

郭智輝面對質詢態度強硬，數度反嗆在野黨“立委”。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月2日電（記者 黃筱筠）五一勞動節，台電員工有假不放，還要去“經濟部”抗議能源政策錯誤，造成台電虧損，“經濟部長”則是傲慢的回應藍委質詢稱，如果台電員工看不下去，坦白講可以離開。這種心態就像賴清德之前回應戰獨裁的民眾一樣。但若持續升高對立，累積的民怨將不斷升高。



在野黨4月26日發起戰獨裁遊行活動，國民黨宣布25萬人上街頭。但面對這麼強大的民意，執政者似乎沒有畏懼。集會後上班首日繼續搜索國民黨新北市黨部與宜蘭縣黨部，多位黨工收押或是交保等。施壓在野黨的力道沒有減弱。



加上司法檢調大搜索，已經令罷免綠委民團出現寒蟬效應。罷免民進黨“立委”吳思瑤領銜人、藝術學者張克晉在檢調追查死亡連署事被列被告後，日前突然發出聲明退出領銜人的身份。“中選會”馬上提出解釋，公職選罷法第76條另規定罷免案提議人之領銜人死亡或經提議人總數二分之一以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以一次為限。



罷免領銜人要換人必須要第一階段連署人一半以上書面同意。“中選會”又馬上提供數字，吳思瑤罷免案領銜人於2月8日第一階段提議送件2696份，經北市選委會及北市戶所查對後，1767份合格；其後，再經“中選會”通知補提，領銜人於3月6日補提2845份，經北市選委會及北市戶所查對後，則是2341份合格。亦即，該案一階合格提議人數係4108人。也就是罷免吳思瑤要換領銜人需要超過2054人以上同意。



在第二階段連署之際，還要去找第一階段連署者簽字，同意換罷免領銜人，這有多難。且檢調幾乎全台針對罷藍委團體大搜索、大交保、大收押，這些民團或是領銜人，面對司法強硬動作，怎麼可能不害怕。

