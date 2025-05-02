中評現場：白沙屯媽祖遶境　罷藍委團體遭嗆

罷團在苗栗白沙屯火車站外高舉標語設連署站。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗5月2日電（記者 盧誠輝）一年一度的苗栗白沙屯媽祖1日晚上起駕，今年破紀錄有近33萬名香燈腳報名隨行，苗栗罷免團體為了搶連署數，也跑到白沙屯車站外設連署站，卻遭看不慣的民眾怒嗆。苗栗選出來的藍委邱鎮軍也忍不住怒轟，信仰也需要鬥爭嗎？



苗栗霸團在昨日就已預告將發起“粉紅超跑行動”，號召各罷團在白沙屯媽祖遶境沿途拚連署收件。拱天宮對此則表示，只要不在廟前進行活動或妨礙進香，廟方無從約束干也涉不予置評。



罷團1日果然就出現在人來人往的白沙屯火車站外設連署站，高舉標語不斷呼口號，有路過民眾因看不慣對著罷團怒嗆，還高舉雙手比倒讚，罷團遭嗆後則繼續高聲呼喊口號，似乎想用高音量把嗆聲民眾的聲音給比下去，後來在許多信徒的勸說下，嗆聲男子才離開，雙方並未爆發進一步衝突。



苗栗第二選區選出來的藍委邱鎮軍對此則在臉書質疑，讓參與白沙屯媽祖進香的燈腳們，單純的追隨媽祖腳步很難嗎？信仰也要有藍綠嗎？信仰也需要鬥爭嗎？



此外，從白沙屯車站走往拱天宮的途中，也有民眾黨支持者高舉各式聲援台灣民眾黨前主席柯文哲的標語，不斷對路過信徒呼口號，讓今年的白沙屯媽祖沾染些許政治味。但不管是罷團或挺柯小草，都有遵守拱天宮廟方的呼籲，並未在廟前進行政治活動。