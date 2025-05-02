中評關注：罷瑤恐胎死腹中　重擊藍反攻士氣

國民黨主席朱立倫三月曾造訪罷團，和領銜人張克晉(左四)等人合影。（中評社資料照） 中評社台北5月2日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫本周才宣布啟動“罷賴”行動，並要以罷綠委為反攻起點，具指標性的罷免民進黨“立委”吳思瑤行動卻突遭亂流。原提案領銜人張克晉突然宣布退出，讓整個罷免行動陷“胎死腹中”危機，國民黨中央若未伸援手，罷瑤案一旦喊卡，勢必重創氣勢，也不用談後續的罷賴可能性了。



罷免吳思瑤案的指標性在於，她是民進黨“立法院”黨團幹事長，帶領黨團攻守；她所屬的北市士林、北投區“立委”選區，去年是因在野分裂讓吳思瑤得利才連任。目前該區在野力量已重新整合，罷瑤機率高，也成為藍營象徵團結與反攻的重要戰役。



不料，罷瑤提案領銜人、藝術學者張克晉在檢調偵辦死亡連署案將其列為被告後，日前突發聲明，稱“無止境的抗衡，只會讓台灣政治、經濟、民生在原地空轉”，宣布即刻退出領銜人身份。該聲明雖尚未獲本人進一步證實，但其內容及時機性，已令外界高度關注是否受政治、司法壓力所致。



根據“公職選罷法”第76條規定，罷免案提議人之領銜人死亡或經提議人總數2分之1以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人。罷瑤案第一階段提議連署共4108位，所以需要2054人書面同意，才能更換領銜人，且罷瑤案的第二階段連署截止為6月7日，需在這時間前完成更換程序。



因行政程序繁瑣，被認為更換領銜人的任務是極艱難，所以若張克晉去意堅決，罷瑤案恐因此喊卡。目前罷瑤召集人賴苡任雖表示仍在設法聯繫本人確認真偽，並強調連署行動照常進行，但從賴流露的焦急與無奈，不難看出行動正陷入困局。



但代理國民黨台北市黨部主委的台北市議長戴錫欽強調，罷瑤行動會繼續，似乎也代表國民黨系統將全力協助罷團，面對可能要更換領銜人的難關。

