中評鏡頭：33萬人瘋媽祖　擠爆苗栗拱天宮

苗栗白沙屯拱天宮外被人潮擠爆。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗5月2日電（記者 盧誠輝）一年一度的苗栗白沙屯媽祖在2日凌晨起駕，展開為期10天9夜的遶境行程，今年更有破紀錄近33萬名香燈腳報名隨行。苗栗拱天宮1日白天就已被來自全台各地的媽祖信徒擠爆，附近大街小巷全是一片“橘色帽海”，寸步難行。



敬奉主神為媽祖的白沙屯拱天宮位在苗栗縣通霄鎮白東里白沙屯聚落，是當地居民的信仰中心。白沙屯媽祖集開基、鎮殿、進香為一身，媽祖神像獨特的特色為軟身四肢可活動，早期靠海的白沙屯先民因海上捕漁艱苦與危險，便奉祀軟身天上聖母，以祈求平安。



苗栗白沙屯媽祖在今天凌晨起駕，預計3日抵達雲林北港朝天宮，11日15時24分回宮，總共10天9夜的遶進行程。今年白沙屯媽祖繞境特色是，去程採“急行軍”方式，預計在36小時內就要抵達雲林北港朝天宮，回程速度才會放緩。



苗栗拱天宮從1日白天開始，就不斷湧入大量信徒，拱天宮附近大街小巷全塞滿人潮，人潮一直從拱天宮蔓延到白沙屯車站附近。苗栗縣警察局也在附近多處封路，騰出空間讓讓持續不斷湧入的信徒有容身之地，隨著白沙屯媽祖起駕後，信徒沿路跟隨，拱天宮附近的人潮才會逐漸散去，要等到11日媽祖回宮前才會再次重現“橘色帽海”的盛況。