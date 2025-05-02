張善政轟賴“喪權辱國”　郭正亮：完全同意

郭正亮。（截自“亮劍台灣”YouTube直播畫面) 中評社台北5月2日電／中國國民黨籍桃園市長張善政4月25日演講時批評，台灣喊零關稅等同沒談判就亮底牌，賴清德的幕僚要打屁股，還強調“任何國家購買無息美債，都是“喪權辱國”之舉”，將與清朝末年一模一樣。對此，前“立委”郭正亮表示，賴清德根本就沒摸清楚美國總統特朗普的談判性格。台積電改口說英特爾的事八字沒一撇，顯然聰明多了。



郭正亮1日在《亮劍台灣》節目表示，張善政在銘傳大學桃園校區演講，談特朗普關稅亂局與台灣的產業對策，沒想到平常沒有講話，一講就一鳴驚人。張善政居然也會生氣，他說：最近還傳出叫我們買無息美債，百年美債綁定不得退出？我們台灣政府如果買了，就是“喪權辱國”！



“張善政講的，拍拍手，完全同意！”郭正亮提到，“央行”總裁楊金龍都否認，說沒有這件事，他壓力快來了。張善政又說，“總統府”的幕僚，你還沒有談判，就把自己的談判底牌都亮出來了，該打屁股。



郭正亮指出，現在日本韓國也準備要跟美國談第二輪，到現在他們的底牌都還沒亮出來。我們台灣連第一輪都還沒開始，“我們已經...脫光了！”簡直匪夷所思。這表達什麼？表達賴清德急於對特朗普示好，這樣的主觀的心態，這主觀當然是真的，他真的想要對特朗普示好。