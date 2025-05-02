賴士葆：台這麼配合　美國若還放棄太不上道

賴士葆受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月2日電（記者 黃筱筠）台海局勢持續緊繃，《經濟學人》1日在〈一場關於台灣的強權危機即將到來〉（A superpower crunch over Taiwan is coming）一文中指出，隨著中國持續以軍事與灰色地帶手段對台施壓、美國威嚇力逐漸喪失，台海局勢正面臨關鍵轉折。中國國民黨“立委”賴士葆今天受訪說，台灣現在是以美國馬首是瞻，美國說一我們不二，台灣數一數二配合美國，這麼配合美國政策還被放棄，那也太不上道。



文章還警告，若美國總統特朗普為避免與中國發生核衝突，可能選擇讓台灣逐步落入中國勢力範圍，甚至與中國達成實質等同放棄台灣的協議，進一步動搖亞太地區的戰略平衡與民主防線。



賴士葆說，前幾任美國總統，也有類似講法，短時間希望不會，我們希望不會，但是台灣現在是唯美國馬首是瞻，美國說一我們不二，台灣數一數二配合美國，這麼配合政策還被放棄，那也不上道。



美國在台協會（AIT）2月中旬證實，羅森伯格（Laura Rosenberger）已結束主席任期，尚未發布接替人選。



賴士葆表示，比較重要是台北辦事處長，處裡執行面，AIT主席大概在美國管一些政策，特朗普上來國務院還在調整，要怎麼定位值得觀察，美國會不會要跟中國搞好關係，把台灣放棄掉，AIT主席任命是一個指標。