台中黨部遭搜　藍黨團：台灣已是“獨裁政權”

國民黨團召開記者會，出席者左起藍委吳宗憲、羅廷瑋、牛煦庭。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月2日電（記者 張穎齊）檢調偵辦罷綠委死亡連署，今日上午搜索中國國民黨台中市黨部，並帶走兩位總幹事。中國國民黨“立委”羅廷瑋、吳宗憲2日表示，不意外，賴清德繼續將檢調人員當成鷹犬打手，台灣已是“獨裁政權”，用司法打壓異己，人民只會更憤怒。



檢調針對罷綠委團體涉不實連署案，陸續搜索中國國民黨台南市、台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣黨部，今天上午台中地檢署指揮“調查局”搜索國民黨台中市黨部，帶走市黨部二組總幹事楊大緯、第一組總幹事伍康龍偵訊，截至中午行動仍在進行中。



台中市“立委”羅廷瑋受訪表示，針對台中黨部被搜索，他不意外，其實就是已被排程好，在4月26日25萬人戰獨裁遊行後，賴清德非但不正視大家的訴求，繼續介入司法的公正、獨立性。媒體報導很多基層檢調人員都感覺自己變成政黨鷹犬的打手，且不會只到台中市黨部，還會有下一個地方黨部，不會結束。請賴清德看看網路民調、大家的心聲，台灣人已愈來愈憤怒，請司法公正辦案，別只會打擊異己。



檢察官出身、主責國民黨宜蘭縣黨部的吳宗憲痛批，大家都經歷過司法不獨立的年代，如今“最高檢察署”“檢察總長”邢泰釗說司法是秉公，誰信？根據《美麗島電子報》最新民調，大部分民意都認為政治正介入司法，他要請民進黨回頭看看黨綱，有提到希望司法是跨越黨派，但現在已整個走偏，國民黨到處的地方黨部都被搜，這符合偵辦犯罪的比例原則？用大砲打小鳥，狂辦偽造文書案，台灣已是“獨裁政權”，控制司法、打擊異己。