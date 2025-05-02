檢調搜索國民黨台中黨部　帶走8黨工

國民黨台中市黨部三組總幹事陳劍鋒。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月2日電（記者 方敬為）檢調偵辦罷免民進黨籍“立委”死亡連署，今天擴及台中市，台中地檢署今天上午會同“調查局”人員，針對台中兩位區域民進黨籍“立委”何欣純、蔡其昌罷免連署涉及偽造文書，赴國民黨台中市黨部搜索，上午11點半搜索完畢，共帶走8名黨工問訊，以及一台電腦主機。詳細情況仍待檢調說明。



據悉，遭帶回問訊的黨工包括國民黨台中市黨部一組總幹事伍康龍、二組總幹事楊大緯、三組總幹事陳劍鋒以及太平區黨部書記王忠輝、副書記程翌全、豐原區黨部執行長余爵安、潭雅神黨部執行長邱仕誼、大里區黨部執行長洪麗香。其中伍康龍是負責輔選業務，楊大緯是負責社團聯繫工作、陳劍鋒是負責媒體聯繫。



檢調擴大偵辦罷免死亡連署，台中市地檢署接獲舉報，包括綠委何欣純、蔡其昌的罷免連署書都出現涉及偽造文書等情事，2日上午對國民黨台中市黨部、太平區、豐原、潭雅神黨部展開搜索。



上午11點半檢調宣布收隊，對於案情不予回應。藍營人士表示，台中黨部在罷綠委一階連署並未提供太多協助，因此若真的涉及偽造文書等狀況，情節應該也相對輕微，所以才被放到這麼晚才搜索。詳細情況仍待檢調說明。