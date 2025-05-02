高雄中山大學半導體聯合實驗室今啟用

中山大學2日在電資大樓門口舉辦“半導體學院聯合實驗室”啟用記者會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月2日電（記者 蔣繼平）台積電擴大高雄設廠，中山大學為補足南台灣長期缺乏的大型實驗室資源，半導體學院2日揭牌啟用，將同時具備半導體製造、封測、電子零組件、材料及分析等教學研究人才培育基地，預計5年籌資新台幣8億元，打造大南方半導體聯合實驗室。



中山大學2日在電資大樓門口舉辦“半導體學院聯合實驗室”啟用記者會，中山大學半導體及重點科技研究學院首任院長黃義佑主持，高雄市副市長羅違生、暨南大學校長武東星、日月光行政資源中心副總經理李叔霞、國研院半導體研究中心主任侯拓宏等出席。



中山大學半導體學院共投資新台幣3千萬元建立半導體聯合實驗室西灣基地，並整合理工學院，爭取“國科會”半導體學院重點設備建置計劃的補助，預計5年內斥資數億元建置約60台研發設備，其中17台重點設備單價將超過1千萬元。半導體封測大廠日月光公司也逐年捐贈封裝與測試相關設備。



黃義佑指出，中山大學半導體學院設立不僅符合台灣重點產業發展需求，也是解決少子化及學用落差問題的有效方略，期待透過產官學研資源整合所建構的半導體聯合實驗室，逐年強化台灣在半導體等重點領域的教研量能與產業國際競爭力。

