侯友宜當面喊話賴清德　勿選舉思維、勿內耗

賴清德與新北產業園區業者座談，侯友宜出席。（照片：府方提供） 中評社台北5月2日電（記者 黃筱筠）賴清德今日出席新北產業園區活動，中國國民黨籍新北市長侯友宜公開指出，當前國內外政經情勢嚴峻，這個關鍵時刻，希望不要用選舉思維治理國家，因為我們需要給人民解方、信心，帶出人民一條路，這是產業界想法。對內、對外不能內耗，大家要團結面對，否則付出代價不只是關稅危機，還有國家生存危機。



賴清德今天出席新北市產業園區座談，“總統府”秘書長潘孟安、“行政院秘書長”龔明鑫、“經濟部長”郭智輝以及新北市侯友宜出席。多位新北市“立委”，包括：民進黨林淑芬、吳秉叡、李坤城以及國民黨“立委”洪孟楷出席，綠委蘇巧慧則因“立法院”有質詢，派代表出席，質詢後也趕往座談。



侯友宜當著賴清德的面表示，大家最關心也是老生常談議題，但是他要藉這個機會跟長官報告，產業界關心電力問題，AI與半導體是大量供電產業，帶給產業壓力，台電估算每年大概用電成長2.8%，成長90億度，產業壓力很大，我們都是以電力最高科技業為主，這段時間再生能源補不上來，核電又要歸零，備載容量常常沒有到安全水位15%，甚至常常到10%，或是以下會有停電可能，他們真的非常擔心，再生能源補不上來，燃氣能否穩定提供達到淨零排碳。

